Apple’i kasum ületas ootusi ning tulevikuprognoos aitas aktsia tõusule

Apple’i neljanda fiskaalkvartali tulemused ületasid analüütikute prognoose, kuid ei vastanud ootustele iPhone'i ja Hiina müügitulude osas. Investorite meeleolu mõjutasid oodatust nõrgem iPhone'i müük ja märkimisväärne tulude langus Hiina turul. Kui tulemuste peale langes aktsia järelturul ligi 3%, siis Tim Cooki optimistlik prognoos viis aktsia tõusule.
Balti börsidel oli täna valdavalt languspäev ning kõik kolm põhiindeksit sulgusid miinuses. Samal ajal suundusid ka USA aktsiaturud avanedes allapoole, kus languse peamiseks veduriks oli suurte tehnoloogiafirmade ebakindlus.
Apple’i aktsia hüppas esmaspäeval üle 4% ja jõudis päevasisese rekordini 264,38 dollarit pärast teadet, et uue mudeli iPhone 17 müük on Ameerika Ühendriikides ja Hiinas ületanud eelmise mudeli tulemused.
Ettevõtte kasvades kasvavad ka IT-vajadused, mistõttu ühe inimese või juhi enda kompetentsist ei pruugi enam piisata. Millal on kasulik majasisese tiimi suurendamise asemel osta IT-juhtimise teenust hoopis sisse?