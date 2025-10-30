Tagasi 30.10.25, 23:06 Apple’i kasum ületas ootusi ning tulevikuprognoos aitas aktsia tõusule Vaatamata vastuolulistele tulemustele tõusis ettevõtte aktsia järelturul enam kui 4%, kuna tegevjuht Tim Cook andis tulevaks pühadekvartaliks optimistliku prognoosi .

Apple’i neljanda fiskaalkvartali tulemused ületasid analüütikute prognoose, kuid ei vastanud ootustele iPhone'i ja Hiina müügitulude osas. Investorite meeleolu mõjutasid oodatust nõrgem iPhone'i müük ja märkimisväärne tulude langus Hiina turul. Kui tulemuste peale langes aktsia järelturul ligi 3%, siis Tim Cooki optimistlik prognoos viis aktsia tõusule.