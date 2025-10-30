Amazoni tulemused andsid aktsiale tugeva tõuke

Amazon ületas kolmanda kvartali tulemustega analüütikute ootusi nii käibe kui kasumi osas. Ettevõtte pilveteenuste äri (AWS) näitas oodatust kiiremat kasvu, mis saatis aktsia järelturul enam kui 9% tõusule.
Ettevõtte kolmanda kvartali käive oli 180,2 miljardit dollarit, mis ületas analüütikute konsensusprognoosi 177,76 miljardit dollari peal. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,95 dollarit, mis oli samuti oodatust (1,56 dollarit) parem.
Pidin eile toolilt maha kukkuma, kui jälgisin teisipäeva hilisõhtul Nvidia juhi Jensen Huangi suurt esinemist, kus ülisuuri lepinguid tulevikuarendusteks tuli kui varrukast. Aktsia lendas raketina üle uue rekordjoone.
Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Ettevõtte kasvades kasvavad ka IT-vajadused, mistõttu ühe inimese või juhi enda kompetentsist ei pruugi enam piisata. Millal on kasulik majasisese tiimi suurendamise asemel osta IT-juhtimise teenust hoopis sisse?