Tagasi 30.10.25, 22:45 Amazoni tulemused andsid aktsiale tugeva tõuke Amazon ületas kolmanda kvartali tulemustega analüütikute ootusi nii käibe kui kasumi osas. Ettevõtte pilveteenuste äri (AWS) näitas oodatust kiiremat kasvu, mis saatis aktsia järelturul enam kui 9% tõusule.

Amazon suutis investorite ootusi ületada.

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Ettevõtte kolmanda kvartali käive oli 180,2 miljardit dollarit, mis ületas analüütikute konsensusprognoosi 177,76 miljardit dollari peal. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,95 dollarit, mis oli samuti oodatust (1,56 dollarit) parem.