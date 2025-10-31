Aga liidame siis Tallinna haiglatega ka Tartu oma

Kui Tartu koalitsioonikõnelustel arutatakse Tallinna haiglavõrgu üle ning lubatakse „kõigi legaalsete vahenditega“ seista vastu sellele, et loodava Tallinna ühendhaiglaga liidetaks ka riigile kuuluv Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH), siis Äripäev pakub seepeale välja, et lisaks PERHile võiks saada loodava suurhaigla osaks ka Tartu Ülikooli kliinikum.
Isamaa ja Reformierakonna Tartu linna koalitsiooniläbirääkimistel teatasid isamaalased eile, et plaanivad seista kõigi legaalsete vahenditega vastu Tallinna ühendhaigla rajamisele. Ühendhaigla juhiks saava Arkadi Popovi sõnul ei hakka Tallinna ja Tartu haiglad mingil juhul konkureerima.
