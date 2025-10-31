Tagasi 31.10.25, 06:00 Aga liidame siis Tallinna haiglatega ka Tartu oma Tartu poliitikute vastuseis Tallinna ühendhaiglale on olemuselt tagurlik ja sunnib tegema vastuettepanekut, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui Tartu koalitsioonikõnelustel arutatakse Tallinna haiglavõrgu üle ning lubatakse „kõigi legaalsete vahenditega“ seista vastu sellele, et loodava Tallinna ühendhaiglaga liidetaks ka riigile kuuluv Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH), siis Äripäev pakub seepeale välja, et lisaks PERHile võiks saada loodava suurhaigla osaks ka Tartu Ülikooli kliinikum.