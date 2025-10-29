Tagasi ST 29.10.25, 10:03 Eesti kvaliteet Rootsis: INHUS on Munksjönis ehitanud juba ligikaudu 900 korterit Design-build‘i hoonete tootja INHUS jätkab oma pikaajalist tegevust Rootsis. Ettevõte on just lõpetanud järjekordse elamuehituse projekti Jönköpingi linnas Munksjöni linnaosas, kus ehitati 197 korterit.

INHUS alustas Munksjönis tööd 2018. aastal ja on sellest ajast saadik järjepidevalt panustanud selle linnaosa arengusse. Seitsme aasta jooksul on ettevõte juba valmis ehitanud mitu kvartalit ja kokku umbes 900 korterit, hoolitsedes protsessi kõigi etappide eest alates projekteerimisest kuni tootmise ja paigalduseni.

„Lisaks projektide õigeaegsele ja kvaliteetsele elluviimisele on meie eesmärk ka usaldusväärsete pikaajaliste suhete loomine. Seda ilmestab suurepäraselt meie koostöö ettevõttega Tosito ja Projektsamverkan i Jönköping AB. Projekti järjepidevus ja ulatus näitavad, et meid hinnatakse Skandinaavia turul usaldusväärse partnerina,” ütleb INHUSi ekspordimüügi juht Arūnas Gylys.

Projekti kohta

Jönköpingi linnaosa Munksjön kujutab endast endise tööstuspiirkonna ümberkujundusprojekti, millega luuakse nüüdisaegne linnaosa elumajade, avalike ruumide ja kommertstaristuga.

Üks piirkonna uuemaid etappe on projekt Arket, kus on ehitatud 197 korterit. Projekti iseloomustavad tähelepanu jätkusuutlikkusele ja elanike mugavusele, vastavus Miljöbyggnad Silveri standardile ja energiatõhusate tehnoloogiate kasutamine.