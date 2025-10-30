Tehnoloogiahiiu komistamine tiris USA börsid langusesse

Balti börsidel oli täna valdavalt languspäev ning kõik kolm põhiindeksit sulgusid miinuses. Samal ajal suundusid ka USA aktsiaturud avanedes allapoole, kus languse peamiseks veduriks oli suurte tehnoloogiafirmade ebakindlus.
Kinnisvarafondi Baltic Horizon Fond valitseja Northern Horizon Capital ASi müügitehing sai lõpliku kinnituse. Uuteks omanikeks on Leedu investeerimisfirma Grinvest partnerid, kes tegid koheselt muudatusi nii ettevõtte nõukogus kui ka juhatuses. Fondivalitseja plaanib muuta ka nime.
Design-build‘i hoonete tootja INHUS jätkab oma pikaajalist tegevust Rootsis. Ettevõte on just lõpetanud järjekordse elamuehituse projekti Jönköpingi linnas Munksjöni linnaosas, kus ehitati 197 korterit.