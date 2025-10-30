Tehnoloogiahiiu komistamine tiris USA börsid langusesse

Kinnisvarafondi Baltic Horizon Fond valitseja Northern Horizon Capital ASi müügitehing sai lõpliku kinnituse. Uuteks omanikeks on Leedu investeerimisfirma Grinvest partnerid, kes tegid koheselt muudatusi nii ettevõtte nõukogus kui ka juhatuses. Fondivalitseja plaanib muuta ka nime.