Uberi Hiina konkurent plaanib võimsat börsidebüüti

Hiina sõidujagaja Didi Chuxing plaanib Wall Street Journali andmetel veel sel aastal hiiglaslikku IPOt.

Hiinas 2012. aastal rajatud Didi Chuxing võib veel sel aastal börsile jõuda. Selle sammuga läheks ta mööda Uberist, kes on varem välja öelnud, et enne 2019. aastat IPOt ei tule. Samuti püüab ta ette jõuda kohalikust konkurendist Meituan-Dianpingist, mis samuti börsiplaani haub.

Handelsblatti andmetel loodab Didi selle sammuga saavutada 70-80 miljardi dollari suurust turuväärtust ning kui aktsiate pakkumiseks läheb, siis pakutakse neid aktsionäridele WSJ andmetel kohe „mitme miljardi dollari eest“. Võrdluseks, Uberi turuväärtust on analüütikud viimastel aastatel oluliselt allapoole korrigeerinud: kui veel 2016. aastal hinnati Uberit 68 miljardi dollari peale, siis möödunud aastal hinnati see Softbanki egiidi all 48 miljardi dollari peale.

Meedia andmetel pidas Didi viimastel nädalatel erinevate pankadega nõu, kas oleks võimalik juba käesoleval aastal kapitali tõsta – selleks, et oleks vahendeid konkurentide tõrjumiseks.