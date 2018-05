Musk: Model Y saab olema revolutsiooniline

Kuigi analüütikud muretsevad Tesla Model 3 tootmisnumbrite pärast, on ettevõtte juht Elon Musk mõtetega juba Model Y juures.

Tesla elektri-crossover Model Y saab olema Muski sõnul revolutsiooniline. Musk rõhutas, et ettevõte pole siiani kulutanud Model Y tootmisele sentigi, ent raha on siiski suunatud juba neljarattalise esialgse disaini jaoks. Musk märkis, et Tesla on Model 3 tootmisprobleemidest õppinud ning tootmishädasid Model Y puhul oodata pole. Sarnaselt Model 3 on ka Model Y mõeldud nii-öelda rahvaautoks.

Kui Tesla Model Y tootmise puhul on räägitud, et selle tootmine algab juba sel aastal, siis nüüd ütles Musk, et enne 2020. aastat Model Y tootma ei hakata, kuna Teslal pole tehastes selle jaoks lihtsalt ruumi.

Musk selgitas, et ta plaanib edasistel autodel loobuda 12voldisest akust, sest see lihtsustab tootmist. Samuti on Tesla võtnud suuna robotiseerimise poole, mis omakorda kiirendab tootmisprotsessi. Siinkohal on oluline märkida, et juba praegu on suur osa Tesla tootmisest automatiseeritud, ent väljaande The Verge andmeil näib, et veelgi suuremat automatiseeritust tahab Musk praktiseerida just Model Y peal.