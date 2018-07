Euroopa Liit ja Jaapan sõlmisid aegade suurima kaubandusleppe

CNN kirjutab, et Euroopa Liit ja Jaapan sõlmisid eile aegade suurima vabakaubandusleppe, mis kaotab tariifid pea kõikidelt toodetelt.

Kaubandusleppe suurust aitavad hoomata numbrid: leppega puutub ühel või teisel moel kokku 600 miljonit inimest ning kaks majandust kokku moodustavad kolmandiku maailmamajandusest. Ühtlasi on kaubandusleppe puhul märkimisväärne, et see tuleb ajal, mil riikide omavahelistes suhetes võtab maad protektsionism.

Leppes seisab, et Euroopa eksportijate jaoks kaovad veinile ja juustule seatud tariifid. Jaapani autotootjad saavad aga Euroopa Liitu tuua oma autosid ning elektroonikat varasemast soodsamatel tingimustel.

Euroopa Komisjoni president Donald Tusk kiitis lepet ning sõnas, et tegu võib olla „suurima kahepoolse leppega, mis eales sõlmitud“. „Euroopa Liidu ja Jaapani vahelised suhted pole iial tugevamad olnud. Geograafilises mõttes asume me teineteisest kaugel, ent poliitilises ja majanduslikus plaanis oleme lähemal kui eales varem,“ teatas Tusk.