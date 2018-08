Kelle käes on USA riigivõlg?

Venelased müüvad

Märkimisväärne on see, et Venemaa on viimastel aastatel võlakirju agressiivselt müünud. Kui 2013. aasta keskel olid nad investeerinud USA võlakirjadesse 153 miljardit dollarit, siis nüüdseks on see number langenud 15 miljardini.

Seni on vähe tõendeid selle kohta, et teised riigid Venemaa eeskuju järgiksid. Kaubandussõda võib nii mitmelegi riigile anda motivatsiooni võlakirjade müügi kaudu USAd survestada. Paljudel on neid võlakirju vaja, sest USA võlga peetakse üheks turvalisemaks kohaks, kus oma reserve hoida.

USA valitsuse enda käes oli riigivõlakirju 5,73 miljardi dollari ulatuses – peamiselt sotsiaalkindlustuse (Social Security) ja pensionifondide kaudu.

Föderaalreservi käes oli võlakirju kokku 2,38 triljoni dollari eest. Võrreldes 2017. aasta juuniga on müüdud 85 miljardi dollari eest võlakirju. Keskpank alustas eelmisel aastal programmiga, mille käigus plaanitakse teatud osa võlakirju maha müüa. Ostma hakati neid massiliselt pärast finantskriisi, mil keskpank alustas oma rahatrüki programmiga.