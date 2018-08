USA-Mehhiko kaubanduslepe paneb Kanada surve alla

Uued reeglid autotööstusele

Mehhiko ja USA kõneluste fookuses oli autotööstusele uute reeglite kehtestamine. Trump on võtnud selle oma südameasjaks, sest ta arvab, et praegune NAFTA kokkulepe on USA töötajatele „katastroofiline“.

USA autotootjaid koondav American Automotive Policy Council, kuhu kuuluvad General Motors, Ford Motor ja Fiat Chrysler, teatasid, et nad on uue leppe suhtes optimistlikud. Tõsi küll, paljud detailid on nende sõnul vaja veel üle vaadata.

Üks osa leppest on, et 75 protsenti autoosadest tuleb toota NAFTA regioonis. Praegu on kokku lepitud 62,5 protsenti, teatas USA valitsusametnik. Kahepoolses leppes oli kirjas, et suurem osa tuleb toota Mehhikos ja USAs.

See tingimus tähendab, et osa Hiinas toimuvast autotootmisest võidakse tuua Mehhikosse, teatas anonüümseks jäänud Valge Maja ametnik Reutersile.

Trumpi administratsioon ütles, et 40–45 protsenti autoosadest tuleb toota töötajatel, kelle tunnitasu on vähemalt 16 dollarit. See tähendaks, et osa Mehhikos toimuvast tootmisest tuleb tagasi USAsse ning Mehhiko palgad tõusevad.

Mõjutab ka Lõuna-Korea ja Jaapani autotootjaid

Üks Lõuna-Korea autotööstuse allikas ütles, et paljude autotootjate jaoks võib palgakasv olla liiast, sest Mehhikos on tööjõukulud palju madalamad. Lõuna-Korea analüüsib, kuidas lepe võiks nende autotööstust mõjutada. Mõnel Jaapani autotootjal võib tekkida sarnane probleem, aga nende vastused olid peamiselt positiivsed.

„Toyotal on hea meel kuulda, et USA ja Mehhiko on NAFTA moderniseerimisel jõudnud kokkuleppele,“ teatas autotootja. „Me loodame, et kõik muutused on õiglased ja tasakaalus.“

Nissan teatas samuti, et neil on uue leppe üle hea meel. „Me loodame, et see arvestab meie töötajate, tarnijate ja klientide vajadustega.“

USA ja Mehhiko leppisid kokku, et tehing kehtib kokku 16 aastat ning see vaadatakse iga kuue aasta tagant üle, ütles USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer.

Esmaspäeva õhtul sõlmitud lepe aitas aktsiaturud kõigis kolmes riigis tõusma panna. Hästi läks autotootjatel, sest suur osa ebakindlusest on nüüd kaotatud. Kõnelustega seotud ebakindlus on juba kuid autotootjate aktsiaid surve all hoidnud.

General Motorsi ja Ford Motori aktsiad tõusid esmaspäeval vastavalt 4,8 ja 3,2 protsenti. Kanada autoosade tootja Magna Internationali aktsia tõusis 4,6 protsenti.