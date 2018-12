USA börsidel viimase üheksa kuu suurim nädalane kaotus

New Yorgi börs Foto: Reuters/Scanpix

Reedel elasid USA aktsiaindeksid taas läbi terava languse ning lõpetasid nädala kokkuvõttes suurima viiepäevase kaotusega alates märtsist.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kahanes 2,24%, 24 388 punktini. Tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite langes 3,05%, 6969 punktini. S&P 500 vajus 2,33% madalamale, kahe nädala taguse 2633 punkti tasemeni. Viie kauplemispäeva jooksul vähenesid Nasdaqi ja S&P vastavalt 6,33% ja 5,58%.

Kuigi väärtpaberiturgude valu üheks oluliseks põhjuseks peetakse USA-Hiina kaubanduskõnelustega seotud ebakindlust, andis väiksemate (ja rahvusvaheliste pingetega vähem seotud) firmade koondindeks Russell 2000 aimu laiemast pessimismist - näitaja kaotas reedel 1,98% ja nädala jooksul 6,4%. Pikemas plaanis on indeks pärast tänavust tormilist neljandat kvartalit vajunud tagasi möödunud aasta septembri seisu.

Reedel häiris Ameerika Ühendriikide börse Valge Maja kaubandusnõuniku Peter Navarro teade, et Washington on valmis Hiinale kehtestatud tariife tõstma, kui kahe riigi kõnelused 90 päeva pikkuse vaherahu jooksul vilja ei kanna. Trumpi administratsiooni väljaütlemised ja konkreetsete plaanide puudumine on pannud kahtluse alla USA-Hiina läbirääkimiste õnnestumise. Alles nädala hakul suhtuti tollisõja peatumisse ja kahe suurriigi leppesse lootusega, mis viis börsid hoogsale tõusule.

Samal ajal suurendas turgudel ebakindlust ka uute töökohtade statistika, kuna novembri näit - 150 000 - jäi silmnähtavalt alla ökonomistide prognoositud 195 tuhandele. Oktoobris oli arv 250 000. Töötuse määr jäi pidama 49 aasta madalaima taseme, 3,7% juurde, ent volatiilsed turud võtsid oodatust madalama uute töökohtade arvu sellegipoolest vastu majanduse nõrgenemise märgina. Teisalt annab tööturu kasvu aeglustumine mõtteainet Föderaalreservi liikmetele, kes kogunevad peagi arutama rahapoliitika edasist kurssi.

Pisut kergemalt võisid seekord hingata naftaaktsiad, mille hindu toetasid OPECi arvatust jõulisemad tootmiskärped. Valdkonna koondnäitaja (.SPNY) liikus küll 0,64% miinusesse, kuid kallinesid näiteks Newmont Mining (+2,24%), Schlumberger (+1,7%) ja Concho Resources (+1,32%). Ainsa S&P 500 sektorina jäid reedel rohelisse kommunaalteenused (+0,4%).