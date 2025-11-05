Inbanki juht: euribori langusega on nüüd kõik, turg veel reageerib
Keskpangad Euroopas intresse tõenäoliselt enam ei langeta, euribor on pigem tõusma hakanud, selgitab täna värsked majandustulemused teatanud Inbanki juht Priit Põldoja. Pankadesse jõuab see kohale viitega.
