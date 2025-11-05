Tagasi 05.11.25, 11:11 Inbanki juht: euribori langusega on nüüd kõik, turg veel reageerib Keskpangad Euroopas intresse tõenäoliselt enam ei langeta, euribor on pigem tõusma hakanud, selgitab täna värsked majandustulemused teatanud Inbanki juht Priit Põldoja. Pankadesse jõuab see kohale viitega.

Inbanki tegevjuht Priit Põldoja rääkis, et kui teistel pankadel läks hästi, tehti rekordkasumeid, siis Inbankil olid natuke keerulisemad ajad, sest kõrgete intresside keskkond tekitas väljakutseid.

Foto: Liis Treimann

“Ma ei usu ka, et Euroopa Keskpangal on väga palju ruumi intressi tõsta, kui arvestada majanduskeskkonda ja majanduskasvu,” ütles Põldoja Äripäeva raadio hommikuprogrammis.