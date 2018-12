OPEC valmistub juba nafta tootmise kärpeid suurendama

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni OPEC kokku lepitud kuue kuu pikkune naftakärbe ei ole veel alanud, kui tootmise suuremad vähendajad on tõotanud kärpeid juba pikendada või süvendada, vahendab Bloomberg.

Kui alles detsembri alguses leppis OPEC koos teiste riikidega kokku kärpekava kuueks kuuks, siis nüüd ollakse valmis juba suuremaks kokkuhoiuks. Fotol Venemaa energiaminister Alexander Novak (vasakult), Saudi Araabia naftaminister Khalid al-Falih ning OPECi president ja Araabia Ühendemiraatide energiaminister Suhail Mohammed Al Mazrouei 7. detsembril Viinis OPECi ja teiste naftatootjate tippkohtumisel. Foto: EPA

OPECi liikmete Iraagi, Kuveidi ja Araabia Ühendemiraatide eestkostjad nõustusid Saudi Araabia ootusega, et organisatsioon koos Venemaa ja teiste naftatootjatega pikendab kokkulepet veel kuue kuu võrra. Kuigi Ühendemiraatide energiaminister Suhail Mohammed Al Mazrouei rõhutas, et 1,2 miljoni barreli suurune kärbe päevas vähendab varude kogumist, vihjas ta siiski, et lisakärpeid võidakse veel arutada.