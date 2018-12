Naftaturult pühitakse 1,2 miljonit barrelit

Sel nädalal peetud OPECi ja teiste naftatootjate tippkohtumine möödus oodatult raskelt, ent lõpuks jõudsid osalejad kokkuleppele pühkida järgmise aasta esimese kuue kuu jooksul turult 1,2 miljonit barrelit naftat päevas.

Saudi Araabia naftaminister Khalid al-Falih OPECi tippkohtumisel sel nädalal. Foto: EPA

Kokkuleppes seisab, et Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) võtab enda kanda 800 000 barrelit ning OPECisse mitte kuuluvad, aga siiski naftaleppes osalevad riigid omakorda 400 000 barrelit. Enne kohtumist räägiti, et OPECi kärped jäävad 1–1,4 miljoni barreli juurde päevas, mis tähendab, et kohtumine lõppes sisuliselt üllatusteta.