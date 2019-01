Investorite TOP: ärgates kõvasti rikkam olla on magus tunne

Esimest korda Investorite TOPi jõudnud investorite kogemustest selgub, et ajalool on kombeks korduda ja edu võib saavutada erinevate investeerimisstrateegiatega.

Toomas Taube 2018. aastal investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee

Kellele ei meeldiks, kui ilma iga päev turge jälgimata ühel päeval avastad, et oled palju rikkam, kui arvasid. See on pikaajaliste investorite sõnul suurim rahuldus investeerimistegevusest. Närv läheb aga mustaks, kui asi on vastupidine või kui pärast aktsiate kasumlikku müüki on nende väärtus veel korralikult edasi kasvanud. Liiga vara kasumi võtmine tundub olevat paljude investorite viga, eriti just investeerimisega alustamisel.