Norras ületas elektriautode müük märtsis sisepõlemismootoriga autode müügi

Tesla Model 3 Bostoni autosalongis. Foto: EPA-EFE/CJ GUNTHER

Norras moodustas märtsis elektriautode müük üle poole kõikidest müüdud uutest autodest, mis on esmakordne selline näitaja, vahendab Bloomberg. Olulise panuse andis selleks uute Tesla Model 3 autode jõudmine Euroopasse.

Norra Maanteeamet teatas esmaspäeval, et märtsis moodustasid elektriautod 58% uutest arvele võetud autodest. Norras on elektriautode levik tänu erinevatele soodustustele tõusnud inimese kohta kõige kõrgemale tasemele maailmas. Tesla jaoks on Norra maailma suuruselt neljas turg USA, Hiina ja Hollandi järel.

Norras registreeriti uutest autodest märtsis 5315 Tesla Model 3, mis moodustas 29% kõikidest müüdud autodest. Sellega purustas Model 3 varasema Nissan Leafi elektriautode rekordi, mida oli kõige rohkem arvele võetud 2172 autot kuus.

Aasta esimese kolme kuu peale kokku moodustasid Norras elektriautod 48% kõikidest uutest arvele võetud autodest.

Kolme kuuga on Norra enimmüüdud sõiduautode bränd samuti Tesla, mida on müüdud 7024 autot, mis annab Teslale 18% suuruse turuosa. Teisel kohal on Volkswagen 12%-ga ja kolmandal Toyota 8% suuruse turuosaga.