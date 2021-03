Teslat saab osta nüüd bitcoinis

Tesla eeskujul on ka teised vaatamas krüptovaluuta poole. Foto: Reuters/Scanpix

Elon Musk teatas, et alates tänasest saab Tesla autosid osta USA-s bitcoinide eest.

Tesla juht Elon Musk teatas, et tänasest saavad huvilised soetada neilt elektriauto kasutades krüptovaluutat bitcoin. Esialgu saab seda teha USA-s, kuid aasta jooksul peaks see laienema ka väljapoole. Elon Musk lisas, et tasuks makstud bitcoine ei vahetata rahaks ning hoitakse edasi krüptovaluutas.