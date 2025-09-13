Tagasi 14.09.25, 12:00 Tulemusliku investeerimisstrateegia valem, mis töötab ka tormilisel ajal Investeerimisteekonnale asudes on võimalik valida kümnete strateegiate vahel, millest paljud on keerulised, liiga riskantsed või lõpptulemusena ebaefektiivsed.

Elisabeth Visnapuu jagab, miks just Pat Dorsey investeerimismudel ja lähenemine võivad olla rahalise vabaduse alustala.

Foto: Erakogu

SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht Elisabeth Visnapuu heitis põhjaliku pilgu hinnatud finantseksperdi Pat Dorsey ajatule investeerimismudelile ning jagab, miks just see lähenemine võib olla rahalise vabaduse alustala.

Endise Morningstari aktsiauuringute juhi ning mitme investeerimisraamatu autori Pat Dorsey teoses “Rikkuse loomise taskuraamat” kõlab lihtne, ent ajatu investeerimismudel: osta suurepäraseid ja tugevaid ettevõtteid mõistliku hinnaga, hoia neid pikalt ning lase ajal oma tööd teha.

Autor kirjeldab põhjalikult, millised on olulised sammud investeerimismudeli järgimiseks. Lühidalt kirjeldades saab need jagada neljaks:

Tuvasta ettevõtted, millel on pikaajaline kasumipotentsiaal. Oota, kuni aktsia hind langeb alla ettevõtte tegeliku väärtuse. Hoia aktsiaid (välja arvatud juhul, kui ettevõtte kvaliteet halveneb, aktsia hind ületab oluliselt selle väärtust või turule ilmub parem investeerimisvõimalus). Korda sama protsessi teiste ettevõtetega.

“Rikkuse loomise taskuraamat” on üles ehitatud eelkõige esimese sammu ümber, kombineerides selle Warren Buffetti loodud vallikraavi kontseptsiooniga. Nagu ajalooliselt kaitses vallikraav keskaegset lossi vaenlaste eest, kaitseb see ka ettevõtte kasumit konkurentide rünnakute eest.

Selleks, et olla edukas investor, ei pea oskama tulevikku täpselt ennustada. Elisabeth Visnapuu SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht

Autor jagab vallikraavid nelja alamkategooriasse:

Immateriaalsed varad – kaubamärgid, patendid ja regulatiivsed litsentsid, mis võimaldavad müüa tooteid või teenuseid, millega konkurendid ei suuda võistelda. Näiteks võib juveelikaupmees Tiffany & Co oma brändi tõttu küsida samade tehniliste näitajatega teemantide eest rohkem kui tema konkurendid. Kliendi vahetuskulud – kui toote või teenuse vahetamine on kliendile tülikas, jääb ta pikaks ajaks sama teenusepakkuja juurde püsima, mis annab ettevõttele hinnapoliitilise võime. Üks näide on Adobe, kelle programme õpetatakse koolides alustavatele disaineritele ning millelt ümberõppimine teise teenusepakkuja suunas võib osutuda kalliks ja aeganõudvaks. Võrgumajandus – väga võimas majanduslik vallikraav, mis võib konkurendid pikaks ajaks eemale tõrjuda. Tsiteerides autorit: “Kui kauba või teenuse väärtus kasvab koos seda kasutavate inimeste arvuga, siis on kõige väärtuslikumad võrgustikupõhised tooted need, mis meelitavad ligi kõige rohkem kasutajaid, luues seega positiivse mõjuringi, mis surub väiksemad võrgustikud välja ja kasvatab domineerivate võrgustike suurust. Ja kui domineerivad võrgustikud muutuvad suuremaks, muutuvad nad ka tugevamaks.” Näiteid võib otsida nii eBay, Visa kui ka Microsofti põhjal. Kulueelis – tulenevalt protsessidest, asukohast, mastaabist või juurdepääsust ainulaadsele varale on mõnedel ettevõtetel võimalik pakkuda tooteid või teenuseid konkurentidest madalama hinnaga. Eelkõige on kulueelised olulised tööstusharudes, ent oluline siinjuures on ka kvaliteet – see, mis on odavam, ei tähenda, et see ka pikemalt kestaks. Tervisliku tasakaalu leidmine on võtmetähtsusega.

Pat Dorsey toob raamatus läbivalt välja ettevõtte omadusi, mida ei tasuks vallikraaviks pidada, sest need võivad ajas muutuda – näiteks hea juhtkond, geniaalne strateegia või suur turuosa. Vallikraav seevastu peab olema struktuurne ja raskesti kopeeritav.

Näiteks sai Chrysler 1980ndatel suurt kasu minibusside turule toomisest, kuid ilma patendikaitsmeta tõttasid konkurendid kohe järele. Vastupidine näide on Gentex, kes kaitses oma automaatselt tumenevaid tahavaatepeegleid patentidega, andes ettevõttele ainulaadse eelise.

Selleks, et olla edukas investor, ei pea oskama tulevikku täpselt ennustada. Piisab teadmisest, et ettevõtte väljavaated on suure tõenäosusega paremad, kui turuhind seda hetkel peegeldab. Kuigi tehnoloogia kiire areng ja uute trendikate tarbimisharjumuste teke võivad tunduda lühiajalistes väljavaadetes ahvatlevad, tasub alati vaadata kaugemasse tulevikku ning teha hoolikalt läbimõeldud otsuseid.