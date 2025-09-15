Raadiohommikus: USA intressimäär ja Šveitsi eksportimise võimalused

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime nii Šveitsi majandusest kui ka Eesti ekspordituru seisust, USA Föderaalreservi intressimäärade võimalikust otsusest ja heidame pilgu peale värsketele raportitele.
- LHV makroanalüütik Triinu Tapver räägib Äripäeva raadios teisipäeva hommikul USA intressiotsusest.
- Foto: Andras Kralla
Kell 8 tuleb stuudiosse Šveitsi majandusnõunik Mirjam Loertscher, kellelt küsime nii Šveitsis toimuva kui ka majandusteemade ning Eesti ettevõtete võimaluste ja huvide kohta.
8.30 võõrustame majandusteadlast Triinu Tapverit, kellega räägime USA föderaalreservi intressimäära võimaliku langetamise põhjustest ja tagajärgedest. Küsime, kuidas see mõjub aktsiaturgudele, majandusele, tööturule ja inflatsioonile.
Kell 9 räägime Äripäeva Infopanga analüütiku Sigrid Kõivuga, kes tutvustab homme ilmuvaid masina- ja metallitööstuse ning elektroonikatööstuse raporteid.
Hommikut veavad ajakirjanikud Ireene Kilusk ja Stiine Reintam.
Päev jätkub kolme saatega:
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.
„Investor Toomase tund“ on ajendatud möödunud nädalal lahvatanud börsiskandaalist, mis puudutab Enefit Greeni võimalikku siseteabe kasutamist ja kahtlust, et selle abil on kasu saamise eesmärgil tehtud tehinguid.
Lisaks selle juhtumi lahti harutamisele uurime, miks, kuidas ning kui edukalt on finantsinspektsioon jälginud kodubörsi tegemisi, kust jookseb piir investeerimissoovituse ja kogemuste jagamise vahel.
Teemasid lahkab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Loomulikult kasutame võimalust uurida, millised on selle aasta lõpus ameti maha paneva juhi mõtted tulevikuks. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”.
Saates on külas äsja ilmunud Äripäeva ehitusmaterjalide tootjate TOPi võitja Silikaat ASi tegevjuht Priit Poks, kes räägib, mis tegevused ja otsused tagasid ettevõtte head tulemused. Samuti räägime ehitusmaterjalide tootjate liidu tegevdirektori Marina Vaganovaga ehitusmaterjalideturu olukorrast ja tulevikust.
Saadet juhib Teeli Remmelg.
15.00–16.00 “Turismitund”.
Äsja Austraalias World Solar Challenge’i päikeseautode rallil uhkelt teise koha saavutanud Eesti meeskond on kogu tehnikaga tagasi Maarjamaal. Septembrikuises "Turismitunni" saates räägime täpsemalt, kuidas sellisel võistlusel osalemine logistiliselt välja näeb ning kui pöörase ettevõtmisega tegemist on. Äripäeva raadiosse tulevad külla Solaride’i peainsener Joosep Ress ja Austraalia võistluste projektijuht Mikk Saarmann.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.