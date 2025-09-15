Äripäev
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,43%6 612,75
  • DOW 300,08%45 872,02
  • Nasdaq 0,82%22 323,65
  • FTSE 100−0,07%9 277,03
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,71
Raadiohommikus: USA intressimäär ja Šveitsi eksportimise võimalused

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime nii Šveitsi majandusest kui ka Eesti ekspordituru seisust, USA Föderaalreservi intressimäärade võimalikust otsusest ja heidame pilgu peale värsketele raportitele.
LHV makroanalüütik Triinu Tapver räägib Äripäeva raadios teisipäeva hommikul USA intressiotsusest.
  • LHV makroanalüütik Triinu Tapver räägib Äripäeva raadios teisipäeva hommikul USA intressiotsusest.
  • Foto: Andras Kralla
Kell 8 tuleb stuudiosse Šveitsi majandusnõunik Mirjam Loertscher, kellelt küsime nii Šveitsis toimuva kui ka majandusteemade ning Eesti ettevõtete võimaluste ja huvide kohta.
8.30 võõrustame majandusteadlast Triinu Tapverit, kellega räägime USA föderaalreservi intressimäära võimaliku langetamise põhjustest ja tagajärgedest. Küsime, kuidas see mõjub aktsiaturgudele, majandusele, tööturule ja inflatsioonile.
Kell 9 räägime Äripäeva Infopanga analüütiku Sigrid Kõivuga, kes tutvustab homme ilmuvaid masina- ja metallitööstuse ning elektroonikatööstuse raporteid.

Hommikut veavad ajakirjanikud Ireene Kilusk ja Stiine Reintam.
Päev jätkub kolme saatega:
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.
„Investor Toomase tund“ on ajendatud möödunud nädalal lahvatanud börsiskandaalist, mis puudutab Enefit Greeni võimalikku siseteabe kasutamist ja kahtlust, et selle abil on kasu saamise eesmärgil tehtud tehinguid.
Lisaks selle juhtumi lahti harutamisele uurime, miks, kuidas ning kui edukalt on finantsinspektsioon jälginud kodubörsi tegemisi, kust jookseb piir investeerimissoovituse ja kogemuste jagamise vahel.
Teemasid lahkab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Loomulikult kasutame võimalust uurida, millised on selle aasta lõpus ameti maha paneva juhi mõtted tulevikuks. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
13.0014.00 “Eetris on ehitusuudised”.
Saates on külas äsja ilmunud Äripäeva ehitusmaterjalide tootjate TOPi võitja Silikaat ASi tegevjuht Priit Poks, kes räägib, mis tegevused ja otsused tagasid ettevõtte head tulemused. Samuti räägime ehitusmaterjalide tootjate liidu tegevdirektori Marina Vaganovaga ehitusmaterjalideturu olukorrast ja tulevikust.

  12.09.25, 13:01
Köögimööbli tootja ja eksportija kukkus pankrotti
Firma juht varade müügist: ostja saab hea diili
  13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
  11.09.25, 15:31
“Raske uskuda, et ta end 10 000 euro eest maha müüb.”
  • ST
  10.09.25, 08:57
Arco Vara võlakirjad pakuvad investoritele 8,8% aastaintressi

Saadet juhib Teeli Remmelg.
15.0016.00 “Turismitund”.
Äsja Austraalias World Solar Challenge’i päikeseautode rallil uhkelt teise koha saavutanud Eesti meeskond on kogu tehnikaga tagasi Maarjamaal. Septembrikuises "Turismitunni" saates räägime täpsemalt, kuidas sellisel võistlusel osalemine logistiliselt välja näeb ning kui pöörase ettevõtmisega tegemist on. Äripäeva raadiosse tulevad külla Solaride’i peainsener Joosep Ress ja Austraalia võistluste projektijuht Mikk Saarmann.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.

Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran.
  • 15.09.25, 14:00
Masinatööstuse ekspordivõimalus kasvab, nüüd tuleb enesekindlalt müüa
Tallinna tänavatel on saanud oma teenust ja pakiroboteid katsetada Starships Technologies, aga ka Clevon.
  • 15.09.25, 13:07
Tallinn pakub end ettevõtjate katseväljaks
Omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen.
  • 15.09.25, 10:50
Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel
Tõnis Saartsi hinnangul töötab saabuvatel valimistel nii mõnigi aspekt Keskerakonna poolt, aga ka vastu.
  • 15.09.25, 08:27
Politoloog: saabumas on erilised valimised
Arco Vara kaasab miljoneid Lutheri kvartali arendamiseks.
  • ST
  • 11.09.25, 11:42
Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu lahkub aasta lõpus börsifirma juhi kohalt.
  • 14.09.25, 08:00
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa

Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu lahkub aasta lõpus börsifirma juhi kohalt.
Saated
  • 14.09.25, 08:00
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
Lõuna-Eesti ettevõtlusseminari vestlusringis osalesid Eesti Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull (paremalt), Agrone juhatuse liige Ats Albert, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar. Vestlust modereeris Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.
Uudised
14.09.25, 08:00
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
Uudised
  • 14.09.25, 08:00
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
Juri Prokopenko pääses Eesti jõukaimate inimeste edetabelisse, olles venekeelsete ettevõtjate seas 67. kohal ja üldarvestuses 399. positsioonil.
Uudised
  • 14.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudnud vaguniärimees pidi rasketel aegadel proovima kätt uues valdkonnas
Elisabet Visnapuu räägib, miks just Pat Dorsey investeerimismudel võib olla rahalise vabaduse alustala. Foto: Marko Koks
Kasulik
  • 14.09.25, 12:00
Tulemusliku investeerimisstrateegia valem, mis töötab ka tormilisel ajal
Toiduvedaja Fruit Xpressi uus ärihoone, mille omanik on rahvusvaheline kontsern Bidcorp.
Uudised
  • 14.09.25, 11:54
Toiduvedaja saab 15 miljoniga uue ärihoone
Arco Vara kaasab miljoneid Lutheri kvartali arendamiseks.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.09.25, 11:42
Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks" ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime," sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. "Pevkur mingu parteikontorisse häbenema"
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
Esmaspäeval kogunes riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu olid kutsutud keskkriminaalpolitsei, riigiprokuratuuri ja finantsinspektsiooni esindajad. Pildil on riigiprokurör Jürgen Hüva (keskel), finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer (paremal) ning komsjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
Viimase kahe päevaga on Tesla aktsia tõusnud enam kui 13%.
Tesla aktsiat lennutas Elon Muski värske investeering
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks" ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime," sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. "Pevkur mingu parteikontorisse häbenema"
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertensi arvates on transpordiamet jätnud tööde eest maksmata defektide eest, mis ei olnud nende põhjustatud. Amet aga näeb tee-ehitaja süüd objektil küll ning praeguseks on vaidlus jõudnud kohtusse.
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
"Mingit emotsiooni ei tekita"
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen.
Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Pereäri Värska Originaal veavad vennad Rauno Jõgeva (vasakul) ja Oliver Jõgeva.
A. Le Coq ostab Värska pereäri
A. Le Coq ostab Värska pereäri
Kinnisvaraarendaja Arco Vara alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et kaasata kapitali uue projekti – Lutheri kvartali – arendamiseks Tallinna kesklinnas.
ST
Arco Vara võlakirjad pakuvad investoritele 8,8% aastaintressi
  • ST
Arco Vara võlakirjad pakuvad investoritele 8,8% aastaintressi
Praegu Nvidialt abinõusid ei nõuta, kuid uurimine jätkub.
Hiina süüdistab Nvidiat monopoliseaduste rikkumises
Aktsiate tõusule on septembris aidanud kaasa monopolivastase kohtuasja otsuses Chrome’i brauseri sundmüügist pääsemine.
Alphabeti turuväärtus ületas esmakordselt 3 triljoni dollari piiri
LHV Groupi aktsia odavnes enam kui 0,24 miljoni eurose päevakäibega 0,58%.
LHV aktsia vedas Tallinna börsi allamäge, USA aktsiad kerkisid intressilangetuse ootuses
Elon Musk on korduvalt teatanud plaanist Teslast lahkuda, kui talle ei anta suuremat hääleõigust.
Elon Musk ostis pea miljardi eest Tesla aktsiaid
Hiina autotootja BYD haarab Euroopas turgu, samal ajal kui näiteks USA konkurent Tesla kaotab selgelt müügimahtu.
Hoogsalt odavnenud BYD aktsia meelitab taas investoreid
Hoogsalt odavnenud BYD aktsia meelitab taas investoreid
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Eh
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
00:00
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
00:00
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
1
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
2
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
3
Uudised
  • 14.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudnud vaguniärimees pidi rasketel aegadel proovima kätt uues valdkonnas
4
Saated
  • 14.09.25, 08:00
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa
5
Uudised
  • 14.09.25, 08:00
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
6
Uudised
  • 12.09.25, 13:01
Köögimööbli tootja ja eksportija kukkus pankrotti
Firma juht varade müügist: ostja saab hea diili

Börsiuudised
  • 15.09.25, 20:12
Hiina süüdistab Nvidiat monopoliseaduste rikkumises
Uudised
  • 15.09.25, 19:49
Raadiohommikus: USA intressimäär ja Šveitsi eksportimise võimalused
Uudised
  • 15.09.25, 19:34
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
Börsiuudised
  • 15.09.25, 19:26
Alphabeti turuväärtus ületas esmakordselt 3 triljoni dollari piiri
Börsiuudised
  • 15.09.25, 18:09
Tesla aktsiat lennutas Elon Muski värske investeering
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
Börsiuudised
  • 15.09.25, 17:08
LHV aktsia vedas Tallinna börsi allamäge, USA aktsiad kerkisid intressilangetuse ootuses
  • PRO
Saated
  • 15.09.25, 16:37
Kaardimakseid ootab ees suur muutus. "Jookse alla korrusele ja trüki numbrid sisse, see on minevik"
