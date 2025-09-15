Raadiohommikus: USA intressimäär ja Šveitsi eksportimise võimalused

Hommikut veavad ajakirjanikud Ireene Kilusk ja Stiine Reintam.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.

„Investor Toomase tund“ on ajendatud möödunud nädalal lahvatanud börsiskandaalist, mis puudutab Enefit Greeni võimalikku siseteabe kasutamist ja kahtlust, et selle abil on kasu saamise eesmärgil tehtud tehinguid.

Lisaks selle juhtumi lahti harutamisele uurime, miks, kuidas ning kui edukalt on finantsinspektsioon jälginud kodubörsi tegemisi, kust jookseb piir investeerimissoovituse ja kogemuste jagamise vahel.

Teemasid lahkab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Loomulikult kasutame võimalust uurida, millised on selle aasta lõpus ameti maha paneva juhi mõtted tulevikuks. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”.

Saates on külas äsja ilmunud Äripäeva ehitusmaterjalide tootjate TOPi võitja Silikaat ASi tegevjuht Priit Poks, kes räägib, mis tegevused ja otsused tagasid ettevõtte head tulemused. Samuti räägime ehitusmaterjalide tootjate liidu tegevdirektori Marina Vaganovaga ehitusmaterjalideturu olukorrast ja tulevikust.