Tagasi 15.09.25, 10:50 Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel Igavast ja aeglasest Soomest elavasse Eestisse elama tulnud omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen tõdes, et Eesti on muutumas Põhjamaadele sarnasemaks, aga seda negatiivses mõttes ‒ bürokraatlikumaks ja aeglasemaks.

Omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen.

Foto: Andras Kralla

“See kahjuks on siin Eestis toimumas,” sõnas Aku Sorainen Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Eesti läheb seda teed pidi ‒ riski võtmist ja julgust on jäänud väga väheks.”

Miks see on nii? Sorainen selgitas, et Eesti eeskuju on pikalt olnud Soome, kelle eeskuju on omakorda Rootsi. Samas on ka Leedu eeskuju olnud Eesti, kuid Leedu on järgi tehtud asjad teinud paremini kui meie ise. “Leedul on õnnestunud action, julgus ja entusiasm sisse tuua.”

Samuti tegi Sorainen juttu, kuidas saada Eestisse rohkem suurinvesteeringuid, sest geopoliitiline olukord on Soomes sama nagu Eestis, kuidas käima tõmmata Eesti kaitsetööstust ning mida saaksid Eesti ettevõtjad Soome mõtteviisist õppida.

Küsis Hando Sinisalu.