Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,18%294,92
  • OMX Riga−0,25%914,61
  • OMX Tallinn−0,04%1 987,79
  • OMX Vilnius0,33%1 232,83
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 1000,01%9 284,19
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,89
  • OMX Baltic0,18%294,92
  • OMX Riga−0,25%914,61
  • OMX Tallinn−0,04%1 987,79
  • OMX Vilnius0,33%1 232,83
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 1000,01%9 284,19
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,89
  • 15.09.25, 10:50

Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel

Igavast ja aeglasest Soomest elavasse Eestisse elama tulnud omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen tõdes, et Eesti on muutumas Põhjamaadele sarnasemaks, aga seda negatiivses mõttes ‒ bürokraatlikumaks ja aeglasemaks.
Omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen.
  • Omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen.
  • Foto: Andras Kralla
“See kahjuks on siin Eestis toimumas,” sõnas Aku Sorainen Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Eesti läheb seda teed pidi ‒ riski võtmist ja julgust on jäänud väga väheks.”
Miks see on nii? Sorainen selgitas, et Eesti eeskuju on pikalt olnud Soome, kelle eeskuju on omakorda Rootsi. Samas on ka Leedu eeskuju olnud Eesti, kuid Leedu on järgi tehtud asjad teinud paremini kui meie ise. “Leedul on õnnestunud action, julgus ja entusiasm sisse tuua.”
Samuti tegi Sorainen juttu, kuidas saada Eestisse rohkem suurinvesteeringuid, sest geopoliitiline olukord on Soomes sama nagu Eestis, kuidas käima tõmmata Eesti kaitsetööstust ning mida saaksid Eesti ettevõtjad Soome mõtteviisist õppida.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Hando Sinisalu.
Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

“Ühise ja ühendava visiooni puudumine on Eestis loonud kummalise ning kahjuks juba tüüpilise patiseisu. Asjatundjad ütlevad, mida on vaja teha riigi tuleviku kindlustamiseks, kuid poliitikud kas ignoreerivad neid või on otsustusvõimetud,” kirjutab advokaadibüroo Sorainen asutaja ja vanempartner Aku Sorainen.
  • 18.06.24, 11:45
Aku Sorainen: 1,6 miljardit on alles algus, kehtestame riigikaitsemaksu
“Kahjuks kalduvad liiga paljud inimesed eelistama suuremat autot riigikaitsele”
Riigikaitse võlakirjad, astub ette!
  • 19.06.24, 06:00
Riigikaitse võlakirjad, astub ette!
Aku Sorainen
  • 03.04.23, 08:18
Aku Sorainen: Soome konservatiivid on mõistlikumad kui Eesti EKRE
Kinnisvaraarendaja Arco Vara alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et kaasata kapitali uue projekti – Lutheri kvartali – arendamiseks Tallinna kesklinnas.
  • ST
  • 10.09.25, 08:57
Arco Vara võlakirjad pakuvad investoritele 8,8% aastaintressi

Hetkel kuum

Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu lahkub aasta lõpus börsifirma juhi kohalt.
Saated
  • 14.09.25, 08:00
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
Lõuna-Eesti ettevõtlusseminari vestlusringis osalesid Eesti Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull (paremalt), Agrone juhatuse liige Ats Albert, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar. Vestlust modereeris Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.
Uudised
  • 14.09.25, 08:00
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
Juri Prokopenko pääses Eesti jõukaimate inimeste edetabelisse, olles venekeelsete ettevõtjate seas 67. kohal ja üldarvestuses 399. positsioonil.
Uudised
  • 14.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudnud vaguniärimees pidi rasketel aegadel proovima kätt uues valdkonnas
Elisabet Visnapuu räägib, miks just Pat Dorsey investeerimismudel võib olla rahalise vabaduse alustala. Foto: Marko Koks
Kasulik
  • 14.09.25, 12:00
Tulemusliku investeerimisstrateegia valem, mis töötab ka tormilisel ajal
Toiduvedaja Fruit Xpressi uus ärihoone, mille omanik on rahvusvaheline kontsern Bidcorp.
Uudised
  • 14.09.25, 11:54
Toiduvedaja saab 15 miljoniga uue ärihoone
Arco Vara kaasab miljoneid Lutheri kvartali arendamiseks.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.09.25, 11:42
Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertensi arvates on transpordiamet jätnud tööde eest maksmata defektide eest, mis ei olnud nende põhjustatud. Amet aga näeb tee-ehitaja süüd objektil küll ning praeguseks on vaidlus jõudnud kohtusse.
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
Omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen.
Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Nordecon ehitab Narva kaubandushoone
Nordecon ehitab Narva kaubandushoone
Elcogeni asutaja ja tegevjuht Enn Õunpuu
Elcogeni uus 50 miljoni eurone tehas maksis planeeritust vähem
Balti börsi olulisim sündmus saabub juba homme, kui möödunud kuu tulemustest teatab kodumaine pank LHV Group.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Juri Prokopenko pääses Eesti jõukaimate inimeste edetabelisse, olles venekeelsete ettevõtjate seas 67. kohal ja üldarvestuses 399. positsioonil.
Rikaste TOPi jõudnud vaguniärimees pidi rasketel aegadel proovima kätt uues valdkonnas
Tõnis Saartsi hinnangul töötab saabuvatel valimistel nii mõnigi aspekt Keskerakonna poolt, aga ka vastu.
Politoloog: saabumas on erilised valimised
Arco Vara kaasab miljoneid Lutheri kvartali arendamiseks.
  • ST
Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
Donald Trump peab kõne 11. septembri terrorirünnakute 24. aastapäeva mälestustseremoonial Pentagoni juures, 11. septembril 2025. aastal Arlingtonis, Virginias.
Trumpi kannatus katkes: USA nõuab G7-lt Venemaa naftale sanktsioonide kehtestamist
Synopsyse tegevjuht Sassine Ghazi on tublisti kannatlikkust varunud. Ka järgmiseks aastaks ei ennusta ta ettevõttele head minekut.
Kolinal kukkunud USA tehnoloogiafirmat ma päris maha ei kanna
Kaupleja töötamas New Yorgi börsi (NYSE) kauplemissaalis avamiskella helina ajal New Yorgis 7. augustil 2025.
Wall Street lõpetas nädala plussis, investorid ootavad Fedi otsust
Starbucksi tegevjuhi ja keskmise barista palga suhe oli eelmisel aastal suurim kui ühelgi teisel S&P 500 ettevõttel.
Starbucks seisab silmitsi kontrolliga: tegevjuhi palk on 6666 korda suurem kui keskmise barista palk
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
00:00
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
00:00
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Äripäeva TOP
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
06.-08.10.2025 PostgreSQL andmebaaside administreerimine
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaaside administreerimine
26 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
2
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
3
Uudised
  • 14.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudnud vaguniärimees pidi rasketel aegadel proovima kätt uues valdkonnas
4
Saated
  • 14.09.25, 08:00
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa
5
Uudised
  • 14.09.25, 08:00
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
6
Uudised
  • 12.09.25, 13:01
Köögimööbli tootja ja eksportija kukkus pankrotti
Firma juht varade müügist: ostja saab hea diili

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 15.09.25, 11:19
Hoogsalt odavnenud BYD aktsia meelitab taas investoreid
Saated
  • 15.09.25, 10:50
Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel
Uudised
  • 15.09.25, 09:51
Taro võttis meelsuskontrolli-eelnõu tagasi
Uudised
  • 15.09.25, 09:26
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
Uudised
  • 15.09.25, 08:39
Krüptorahateenuste sektor kukkus Eestis kahjumisse
Saated
  • 15.09.25, 08:27
Politoloog: saabumas on erilised valimised
Saated
  • 15.09.25, 08:23
Elcogeni uus 50 miljoni eurone tehas maksis planeeritust vähem
Börsiuudised
  • 15.09.25, 08:19
Nordecon ehitab Narva kaubandushoone
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025