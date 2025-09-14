Toiduvedaja saab 15 miljoniga uue ärihoone

Eesti toitlustussektori logistikas tegelev Fruit Xpress müüdi Lõuna-Aafrikas registreeritud Bidcorpile. Ettevõtte omaniku Rene Saare sõnul pöördus Bidcorp ostusooviga Fruit Xpressi poole ning kogu protsess võttis aega umbes aasta.
Uus Maa analüütik Kristofer Orupõld pani kokku selle aasta suurimad ärikinnisvaraarendused Tallinnas ja Harjumaal ning Tartus ja lähiringis ning kokkuvõttest nähtus, et Leedu kinnisvaraarendusfirma VPH tehtud Kurna Park on oma enam kui 18 500ruutmeetrise kaubanduspinnaga teistest tänavustest arendustest vähemalt poole suurem. Asub ta IKEA kõrval.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.