Toiduvedaja saab 15 miljoniga uue ärihoone

Uus Maa analüütik Kristofer Orupõld pani kokku selle aasta suurimad ärikinnisvaraarendused Tallinnas ja Harjumaal ning Tartus ja lähiringis ning kokkuvõttest nähtus, et Leedu kinnisvaraarendusfirma VPH tehtud Kurna Park on oma enam kui 18 500ruutmeetrise kaubanduspinnaga teistest tänavustest arendustest vähemalt poole suurem. Asub ta IKEA kõrval.