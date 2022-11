Nafta hind langeb kolmandat nädalat järjest

Gazpromi naftatöötlemistehase korstnad Omskis tossavad. Euroopa Liit arutab Venemaa nafta hinna ülempiiri kehtestamist 65 ja 70 dollari vahel barrelist. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hind langes kolmandat nädalat järjest, kuna Euroopa Liit kaalub Venemaa toornafta oodatust kõrgemat hinnapiirangut ja nõudluse väljavaateid ohustab majanduskasvu aeglustumine.

Brent kauples alla 85,5 dollari barreli eest, mis tähendab, et ülemaailmne võrdlushind on sel nädalal langenud rohkem kui 3%. Euroopa peab endiselt läbirääkimisi selle üle, kui range peaks olema ülempiir, ja see toob esile liikmesriikide erimeelsused.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev