Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud

Algusaastate üks suurimaid väljakutseid oli advokaatide jaoks kliendibaasi kasvatamine ja sealjuures erialane täiendamine. Lepmets toob siinkohal ühe takistusena välja ka nooruse. “Noort inimest on raskem uskuda, kui sa istud laua taga ja sinu vastas olev inimene meenutab sulle su last,” selgitas Lepmets ja lisas, et noorena tuli usalduse võitmiseks päris kõvasti vaeva näha.

Keegi pole büroost kunagi lahkunud

Kuigi advokaadibürood teevad tihti teatud vaidlustes koostööd, siis tööjõu pärast käib tugev võitlus. Nõges tõdes, et seda tuleb ette just eriti Tallinnas, kus nõudlus uute advokaatide järele ületab pakkumist. “Väga tihti kuuleme, kuidas meie töötajad saavad erinevaid pakkumisi meie konkurentidelt,” sõnas Nõges.

Konkurents tööturul ei ole aga Lepmetsa ja Nõgese bürood heidutanud, sest 12 tegutsemisaasta jooksul pole ükski töötaja nende juurest lahkunud. “Vanematel olijatel täitus sel aastal lausa 10 aastat. See on tõesti üks selline kordaminek, mille üle oleme väga uhked,” rääkis Nõges.

Personali hoidmisel tõid Lepmets ja Nõges välja ettevõtte sisekliima, millesse on tugevalt panustatud ja mis ongi kujunenud ettevõtte vundamendiks. “Olen püüdnud hoida isiklikku touch’i, et saada aru kõigi inimeste baasemotsioonidest ja vastavalt sellele teha juhtimisotsuseid,” selgitas Lepmets, et tema eesmärk on olnud, et inimesed tunneksid end hästi ja oleksid positiivselt meelestatud. “See hoiabki inimesed koos,” lisas ta.

Juhtimisstiil üllatab väliskolleege

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges on ka rahvusvahelise võrgustiku Alfa International liige. Üle kogu maailma juhtivaid advokaadibüroosid kokku toovas võrgustikus loovad Lepmets ja Nõges suhteid välisriikidega, et tulevikus võimalusel esindada mõnda rahvusvahelist klienti või suunata oma klient välismaal tegutseva büroo poole.

Eestit on sellesse võrgustikku kuulumine aidanud väga palju pilti tuua. “Meie geopoliitilise asukohaga seoses tullakse üsna palju rääkima ja küsima, kuidas siin Venemaa kõrval on elada ja mida see tähendab meie õigusmaastiku jaoks,” seletas Lepmets, et vestlus Eesti üle on pidevalt.