Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud

Ott Lepmetsa sõnul oli tal unistus oma advokaadibüroost juba kaheksandas klassis. Tema praegune äripartner Kristjan Nõges aga meenutas lugu, kuidas ühiselt asutatud büroo algas.
“Kui kohtusin Otiga esimest korda esmakursuslaste tutvumispeol, siis ühe esimese asjana ütles ta mulle nii: “Sinuga me teeme koos büroo”. Võib-olla ta püüdis selle jutuga ka teisi, aga meie puhul osutus see üsna prohvetlikuks,” kirjeldas Nõges.
Advokaadibüroo Lepmets & Nõges
on kiiresti kasvavate ettevõtete ehk Gaselli TOPi jõudnud juba kahel aastal, advokaadibüroode TOPi kolmel. Juhtivpartnerid ja vandeadvokaadid Kristjan Nõges
ja Ott Lepmets
olid büroo asutamise hetkel alles ülikooli õigusteaduskonna värsked ja ambitsioonikad vilistlased.
Noored ja uljad juristid teadsid kohe alguses, et ühel hetkel jõuavad nad ka Eesti juhtivaimate advokaadibüroode sekka, kuid teekond kiire kasvuni võttis oodatust rohkem aega. Tagasi vaadates on aga mõlemad rahul ning peavad orgaanilist ja järjepidevat kasvu just oma büroo üheks trumbiks.
Algusaastate üks suurimaid väljakutseid oli advokaatide jaoks kliendibaasi kasvatamine ja sealjuures erialane täiendamine. Lepmets toob siinkohal ühe takistusena välja ka nooruse. “Noort inimest on raskem uskuda, kui sa istud laua taga ja sinu vastas olev inimene meenutab sulle su last,” selgitas Lepmets ja lisas, et noorena tuli usalduse võitmiseks päris kõvasti vaeva näha.
Keegi pole büroost kunagi lahkunud
Kuigi advokaadibürood teevad tihti teatud vaidlustes koostööd, siis tööjõu pärast käib tugev võitlus. Nõges tõdes, et seda tuleb ette just eriti Tallinnas, kus nõudlus uute advokaatide järele ületab pakkumist. “Väga tihti kuuleme, kuidas meie töötajad saavad erinevaid pakkumisi meie konkurentidelt,” sõnas Nõges.
Konkurents tööturul ei ole aga Lepmetsa ja Nõgese bürood heidutanud, sest 12 tegutsemisaasta jooksul pole ükski töötaja nende juurest lahkunud. “Vanematel olijatel täitus sel aastal lausa 10 aastat. See on tõesti üks selline kordaminek, mille üle oleme väga uhked,” rääkis Nõges.
Personali hoidmisel tõid Lepmets ja Nõges välja ettevõtte sisekliima, millesse on tugevalt panustatud ja mis ongi kujunenud ettevõtte vundamendiks. “Olen püüdnud hoida isiklikku touch’i, et saada aru kõigi inimeste baasemotsioonidest ja vastavalt sellele teha juhtimisotsuseid,” selgitas Lepmets, et tema eesmärk on olnud, et inimesed tunneksid end hästi ja oleksid positiivselt meelestatud. “See hoiabki inimesed koos,” lisas ta.
Juhtimisstiil üllatab väliskolleege
Advokaadibüroo Lepmets & Nõges on ka rahvusvahelise võrgustiku Alfa International liige. Üle kogu maailma juhtivaid advokaadibüroosid kokku toovas võrgustikus loovad Lepmets ja Nõges suhteid välisriikidega, et tulevikus võimalusel esindada mõnda rahvusvahelist klienti või suunata oma klient välismaal tegutseva büroo poole.
Eestit on sellesse võrgustikku kuulumine aidanud väga palju pilti tuua. “Meie geopoliitilise asukohaga seoses tullakse üsna palju rääkima ja küsima, kuidas siin Venemaa kõrval on elada ja mida see tähendab meie õigusmaastiku jaoks,” seletas Lepmets, et vestlus Eesti üle on pidevalt.
Samuti ei ole välispartnerite seas märkamata jäänud Lepmetsa ja Nõgese juhtimisstiil. Eriti suurt imestust tundsid selle üle Aasia regiooni advokaadid.
“Rääkisime ühel võrgustiku kohtumisel New Yorgis, et meie töötajad saavad oma tööaega ja -mahtu ise valida. Pärast tuldi ja öeldi, et see on võimatu. Kuidas saab niimoodi, et inimesed ei pea tööd tegema, aga nad teevad,” meenutas Lepmets väliskolleegide imestust ja lisas, et nende maailmapilti selline juhtimiskultuur ei mahu.
Kuidas on advokaatide ambitsioonid ajas muutunud? Mis aitas Lepmetsa ja Nõgese advokaadibüroo kiirele kasvule? Mille poolest erineb advokaadibüroode äri tavapärasest ettevõtlusest? Millised on ettevõtte edasised plaanid seoses rahvusvahelistumisega? Kuula saatest “Kiired ja vihased”.
Saadet juhib Julia Laidvee.
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust pole üle kümne aasta keegi ära läinud
