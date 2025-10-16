Tartu kalanduspood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”

Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama

Sajad kliendid rahata jätnud e-poe Reset omanik ja juht sai toonase äri eest prokuratuurilt kelmusekahtlustuse ja varatu ettevõtte pankrot rauges. Nüüd on hakanud tulema tarbijate kaebusi tema järgmise ettevõtte kohta.