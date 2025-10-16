Tartu kalanduspood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”

Ehitusfirma M.N.A. nõudis nüüdseks pankrotistunud Eviko Ehituse juhilt Erik Liivalt üle 130 000 euro kahjuhüvitist. Maakohus aga põrmustas esimese otsusega kaebuse ja Liiv lõi letti mitmeid kordi suurema vastunõude.
Sajad kliendid rahata jätnud e-poe Reset omanik ja juht sai toonase äri eest prokuratuurilt kelmusekahtlustuse ja varatu ettevõtte pankrot rauges. Nüüd on hakanud tulema tarbijate kaebusi tema järgmise ettevõtte kohta.
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.