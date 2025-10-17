Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid

Omavalitsustest endist sõltub, kas ja kui palju nende linna või valda investeeringuid tehakse ning investeeringute ligi meelitamiseks läheb lisaks õigele suhtumisele tarvis ka selget tegevusplaani – teisisõnu juhtimiskvaliteeti, leiavad Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastanud inimesed.