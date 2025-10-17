Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid

Seda kirjutatakse nüüdseks nii: nimbism. Väikeste tähtede ja ilma y-ta. Teisisõnu kodustatud kujul. Sellest on saanud sama loomulik osa meie leksikast nagu mugandatud sõnadest “guugeldama” ja “juutuuber”.
Kõik meie naabrid saavad kohaliku taastuvenergia tootmise jõulise suurendamisega hakkama. Tulebki saada, sest taastuvenergia on ülekaalukas avalik huvi, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Silver Sillak.
Omavalitsustest endist sõltub, kas ja kui palju nende linna või valda investeeringuid tehakse ning investeeringute ligi meelitamiseks läheb lisaks õigele suhtumisele tarvis ka selget tegevusplaani – teisisõnu juhtimiskvaliteeti, leiavad Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastanud inimesed.
Nende valimiste kõige tähtsamad majandusteemad on haridus ja vastuseisude lahendamine, teisisõnu juhtimiskvaliteet, kirjutab suhtekorraldaja Robert Reisman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.