Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,11%293,06
  • OMX Riga0,5%912,97
  • OMX Tallinn−0,37%1 900,16
  • OMX Vilnius0,13%1 263,82
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−0,94%9 347,66
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,36
  • OMX Baltic0,11%293,06
  • OMX Riga0,5%912,97
  • OMX Tallinn−0,37%1 900,16
  • OMX Vilnius0,13%1 263,82
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−0,94%9 347,66
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,36
  • 17.10.25, 15:20

Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid

Uued-vanad omavalitsusjuhid peavad Eesti arengut ohustavale nimbismi vohamisele käe ette panema, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid
  • Foto: Anti Veermaa
Seda kirjutatakse nüüdseks nii: nimbism. Väikeste tähtede ja ilma y-ta. Teisisõnu kodustatud kujul. Sellest on saanud sama loomulik osa meie leksikast nagu mugandatud sõnadest “guugeldama” ja “juutuuber”.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Arvamused
  • 17.10.25, 06:00
Silver Sillak: ainult Eesti ei tule taastuvenergia tootmise suurendamisega toime. Aga peab tulema
Kõik meie naabrid saavad kohaliku taastuvenergia tootmise jõulise suurendamisega hakkama. Tulebki saada, sest taastuvenergia on ülekaalukas avalik huvi, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Silver Sillak.
Arvamused
  • 16.10.25, 06:00
Arvamusliidrid: magala-mentaliteet jätab omavalitsused jõukusest ilma
Omavalitsustest endist sõltub, kas ja kui palju nende linna või valda investeeringuid tehakse ning investeeringute ligi meelitamiseks läheb lisaks õigele suhtumisele tarvis ka selget tegevusplaani – teisisõnu juhtimiskvaliteeti, leiavad Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastanud inimesed.
Arvamused
  • 01.10.25, 14:07
Robert Reisman: valige valimistel juhtimiskvaliteeti!
Nende valimiste kõige tähtsamad majandusteemad on haridus ja vastuseisude lahendamine, teisisõnu juhtimiskvaliteet, kirjutab suhtekorraldaja Robert Reisman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 03.01.24, 06:00
Ettevõtja ja teadlane Andi Hektor näeb Eestis kolme kriisi
Aasta 2024 peamine mure Eestis on majandus, majandus ja veel kord majandus; riik andku laenugarantiisid tehnoloogiariskidega innovaatilisele ettevõtlusele, kirjutab ettevõtja ja teadlane Andi Hektor.
  • ST
Sisuturundus
  • 17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.

Hetkel kuum

Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Puidu- ja paberitööstus on osa neist sektoritest, millele uue plaaniga saaks lubada tööle kutsuda oluliselt madalama palgaga töötajaid kolmandatest riikidest.
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Tööandjad: sobib regionaalsete palkadega rohkem
Kunagine suurtööstuste Kalevi ja Tere omanik Oliver Kruuda figureerib juba aastaid peamiselt kohtu-uudistes.
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
Swedbanki privaatpanganduse strateegi Tarmo Tanilase sõnul ollakse ära harjunud ralliga, kus ettevõtete turuväärtused vallutavad järjest uusi tippe, kuid praegu ta veel paanikat ei näe.
Eufooria purunes: USA aktsiaturud valmistuvad uueks languspäevaks
Puidu- ja paberitööstus on osa neist sektoritest, millele uue plaaniga saaks lubada tööle kutsuda oluliselt madalama palgaga töötajaid kolmandatest riikidest.
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Tööandjad: sobib regionaalsete palkadega rohkem
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. “Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada,” räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
USA aktsiaturult on hakanud tulema ärevaks tegevaid signaale.
“Sein on punane.” Joovastus USA turgudel võib lõppeda järsult
Ajakirjanik üllatas kolleege varaklassiga
Viru-Nigula vallavolikogu selle koosseisu viimasel istungil arutati veel kord tuumajaamaga seonduvat.
Viimase istungi uus mõte: vald võiks tuumajaama maatükki tükeldada
Enlight Researchi asutaja ja analüütik Mattias Wallanderi hinnangul võiks Leedu pensionireform aktsiaturgu mõjutada küll, kuid ta usub, et raha liigub börsi asemel võlakirjamulli kasvatamisele.
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Loe analüütikute parimaid aktsiaideid
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.
Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse
Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.
Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse
Selleks aastaks seatud finantseesmärke Nordea ei muutnud.
Nordea pank teatas üllatavad tulemused
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
00:00
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Eetris on ehitusuudised
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
2
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
3
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
4
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
5
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
6
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma

Viimased uudised

Uudised
  • 17.10.25, 15:30
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Juhtkiri
  • 17.10.25, 15:20
Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid
Börsiuudised
  • 17.10.25, 15:09
Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali
Saated
  • 17.10.25, 15:01
“Sein on punane.” Joovastus USA turgudel võib lõppeda järsult
Ajakirjanik üllatas kolleege varaklassiga
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
Uudised
  • 17.10.25, 14:00
Viimase istungi uus mõte: vald võiks tuumajaama maatükki tükeldada
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
  • ST
Sisuturundus
  • 17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025