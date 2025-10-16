Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse

- Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.
Kulla hind tõusis neljapäeval järjekordsele rekordtasemele. Nõudlust toetavad süvenenud pinged USA ja Hiina vahel ning ootused, et Föderaalreserv jätkab rahapoliitika lõdvendamist, vahendab Bloomberg.
Kulla hind on sel nädalal tõusnud üle 5% ja saavutas neljapäeval tipu enam kui 4243 dollariga untsi kohta. Ostulaine on levinud ka teistele väärismetallidele: kolmapäeval kerkis hõbeda hind enam kui 3%.
