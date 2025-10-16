Tagasi 16.10.25, 17:45 Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse

Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.

Foto: Reuters/Scanpix

Kulla hind tõusis neljapäeval järjekordsele rekordtasemele. Nõudlust toetavad süvenenud pinged USA ja Hiina vahel ning ootused, et Föderaalreserv jätkab rahapoliitika lõdvendamist, vahendab Bloomberg.

Kulla hind on sel nädalal tõusnud üle 5% ja saavutas neljapäeval tipu enam kui 4243 dollariga untsi kohta. Ostulaine on levinud ka teistele väärismetallidele: kolmapäeval kerkis hõbeda hind enam kui 3%.