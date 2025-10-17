Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali

Telia kolmanda kvartali tulemusi on oodata 23. oktoobril. Äriplaan 2026 konverentsil käis esinemas Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Foto: Raul Mee
Swedbank avaldas koostöös Kepler Cheuvreux’ga ülevaate Skandinaavia börsiliidrite väljavaadetest. Analüüsi koostanud Swedbanki Balti aktsiauuringute analüütiku Ott Kristjan Ollisaare sõnul ootavad investoreid telekomi- ja tehnoloogiasektoris paranemismärgid.
Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.