Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,3%293,33
  • OMX Riga0,23%912,92
  • OMX Tallinn−0,44%1 903,23
  • OMX Vilnius−0,28%1 264,05
  • S&P 5000,00%6 629,07
  • DOW 300,00%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−0,86%9 354,74
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,15
  • OMX Baltic−0,3%293,33
  • OMX Riga0,23%912,92
  • OMX Tallinn−0,44%1 903,23
  • OMX Vilnius−0,28%1 264,05
  • S&P 5000,00%6 629,07
  • DOW 300,00%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−0,86%9 354,74
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,15
  • 17.10.25, 15:09

Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali

Swedbanki analüütikud panid kokku Skandinaavia aktsiate ülevaate ning lisasid aktsiate hoidmis- ja ostmissoovitusi.
Telia kolmanda kvartali tulemusi on oodata 23. oktoobril. Äriplaan 2026 konverentsil käis esinemas Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
  • Telia kolmanda kvartali tulemusi on oodata 23. oktoobril. Äriplaan 2026 konverentsil käis esinemas Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
  • Foto: Raul Mee
Swedbank avaldas koostöös Kepler Cheuvreux’ga ülevaate Skandinaavia börsiliidrite väljavaadetest. Analüüsi koostanud Swedbanki Balti aktsiauuringute analüütiku Ott Kristjan Ollisaare sõnul ootavad investoreid telekomi- ja tehnoloogiasektoris paranemismärgid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Investor Toomas
  • 03.10.25, 14:41
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
Börsiuudised
  • 17.10.25, 13:26
Eufooria purunes: USA aktsiaturud valmistuvad uueks languspäevaks
Aktsiaturu neljapäevane kukkumine pärast USA turu pangaskandaali ennustab ka reedeks languse tugevat jätku. Ekspertide sõnul olid investorid senini liiga eufoorilised.
Börsiuudised
  • 14.10.25, 09:41
Ericsson teatas oodatust suuremast kasumist
Rootsi elektroonikagigandi Ericssoni tulud vähenesid oodatust vähem, umbes 2% eelmise aastaga võrreldes. See tõi kaasa ootamatu kasumi.
Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
Rootsi telekomifirma Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer ei pääsenud Äriplaani majanduskonverentsil Eesti publiku teravatest küsimustest.
  • ST
Sisuturundus
  • 17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.

Hetkel kuum

Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Kunagine suurtööstuste Kalevi ja Tere omanik Oliver Kruuda figureerib juba aastaid peamiselt kohtu-uudistes.
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
Puidu- ja paberitööstus on osa neist sektoritest, millele uue plaaniga saaks lubada tööle kutsuda oluliselt madalama palgaga töötajaid kolmandatest riikidest.
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Tööandjad: sobib regionaalsete palkadega rohkem
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Swedbanki privaatpanganduse strateegi Tarmo Tanilase sõnul ollakse ära harjunud ralliga, kus ettevõtete turuväärtused vallutavad järjest uusi tippe, kuid praegu ta veel paanikat ei näe.
Eufooria purunes: USA aktsiaturud valmistuvad uueks languspäevaks
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
USA aktsiaturult on hakanud tulema ärevaks tegevaid signaale.
“Sein on punane.” Joovastus USA turgudel võib lõppeda järsult
Ajakirjanik üllatas kolleege varaklassiga
Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid
Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid
Viru-Nigula vallavolikogu selle koosseisu viimasel istungil arutati veel kord tuumajaamaga seonduvat.
Viimase istungi uus mõte: vald võiks tuumajaama maatükki tükeldada
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.
Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse
Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.
Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse
Selleks aastaks seatud finantseesmärke Nordea ei muutnud.
Nordea pank teatas üllatavad tulemused
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
00:00
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Eetris on ehitusuudised
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
2
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
3
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
4
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
5
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
6
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma

Viimased uudised

Investor Toomas
  • 17.10.25, 15:49
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
Uudised
  • 17.10.25, 15:30
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Juhtkiri
  • 17.10.25, 15:20
Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid
Börsiuudised
  • 17.10.25, 15:09
Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali
Saated
  • 17.10.25, 15:01
“Sein on punane.” Joovastus USA turgudel võib lõppeda järsult
Ajakirjanik üllatas kolleege varaklassiga
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
Uudised
  • 17.10.25, 14:00
Viimase istungi uus mõte: vald võiks tuumajaama maatükki tükeldada
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025