1Partneri kontserni käive kahanes mullu kolmandiku võrra. “Turg vajab uut stabiilsust”

1Partner Kinnisvaragrupi partner ja juhatuse liige Martin Vahter.
Foto: Andras Kralla
1Partner Ehituse käive vähenes mullu ligi 36%, mis andis tunda ka kontserni tulemustes. “Aga võime ka öelda, et sellele eelnev aasta oli väga hea,” ütles 1Partner Kinnisvaragrupi partner ja juhatuse liige Tanel Tarum.
Kuigi Tallinnas on uute hoonete planeerimise protsess viimastel aastatel mõnevõrra kiirenenud, on see teema õnneks endiselt aktuaalne ka kohalike omavalitsuste valimistel, rääkis kinnisvaraarendaja Reterra tegevjuht Reigo Randmets.
Kui inimestele kodusid ehitav arendaja kasutab pangaväliseid laenuvõimalusi ning maksab saadud laenu eest 8-11% intressi, ei pruugi kallis kapital turuosaliste sõnul tähendada veel kõrgemat korteri hinda.
Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.