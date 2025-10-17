1Partneri kontserni käive kahanes mullu kolmandiku võrra. “Turg vajab uut stabiilsust”

ST Sisuturundus 17.10.25, 13:44

Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.