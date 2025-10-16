Tagasi 16.10.25, 23:02 Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse Kahe USA regionaalpanga aktsiad langesid neljapäeval järsult pärast teateid laenupettustest, mis on tekitanud laiemat muret krediiditurgude olukorra pärast, vahendavad Bloomberg ja Kauppalehti.

Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.

Foto: Reuters/Scanpix

USA regionaalpanga Zions Bancorpi aktsia kukkus 12% pärast teadet 50 miljoni dollari suuruse laenu mahakandmisest. Western Alliance Bancorpi aktsia langes ligi 11% pärast seda, kui selgus, et pank oli laenu andnud samadele laenuvõtjatele. Pankade sõnul on nad langenud laenupettuse ohvriks.