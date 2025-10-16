Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse

Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.
Foto: Reuters/Scanpix
USA regionaalpanga Zions Bancorpi aktsia kukkus 12% pärast teadet 50 miljoni dollari suuruse laenu mahakandmisest. Western Alliance Bancorpi aktsia langes ligi 11% pärast seda, kui selgus, et pank oli laenu andnud samadele laenuvõtjatele. Pankade sõnul on nad langenud laenupettuse ohvriks.
