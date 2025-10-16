Tagasi 16.10.25, 16:15 Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab Aasta investor Kristi Saare sõnul pole algajatel investoritel strateegia puudumine haruldane, kuid edasijõudnuid tabab "halvatus" hetkel, mil numbrid lähevad piisavalt suureks.

Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.

Foto: Simo Sepp

Investori pere porftellis oli üks märgilisemaid hetki see, kui jõuti kuuekohalise summani.„Esimene 100 000 eurot oli see hetk, kus mul käis klõps, et nüüd on asi tõsine ja peab hakkama mõtlema, planeerima­. See on ikkagi päris selline aukartust äratav number,“ rääkis Saare „Investeerimisportfell 2030“ värskes episoodis.