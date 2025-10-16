Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab

Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Foto: Simo Sepp
Investori pere porftellis oli üks märgilisemaid hetki see, kui jõuti kuuekohalise summani.„Esimene 100 000 eurot oli see hetk, kus mul käis klõps, et nüüd on asi tõsine ja peab hakkama mõtlema, planeerima. See on ikkagi päris selline aukartust äratav number,“ rääkis Saare „Investeerimisportfell 2030“ värskes episoodis.
Omavalitsuse üks suuremaid vastutusi on, et linnas või vallas oleks elada hea. Sellega on senimaani Tallinnas mindud altlatti, kirjutab investor Kristi Saare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Investorid Taavi Ilves ja Jake Farra kummutasid investeerimisfestivalil finantsvabadusega seotud müüte ja avaldasid, milline on realistlik teekond finantsilise heaolu juurde nõnda, et investor oskaks seda saavutust ka nautida.
Kui investeerimise eesmärk on kindlustada endale pensionipõlveks finantsiliselt turvaline elu, võib pensionile mineku eel pakkuda üleminek aktsiatest võlakirjadesse head kaitset turu äkiliste liikumiste vastu. Ajaloolised andmed näitavad, kas ja mis ajahetkel on mõistlik see liigutus ära teha.
