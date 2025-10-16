Äripäev
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab

Aasta investor Kristi Saare sõnul pole algajatel investoritel strateegia puudumine haruldane, kuid edasijõudnuid tabab "halvatus" hetkel, mil numbrid lähevad piisavalt suureks.
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Investori pere porftellis oli üks märgilisemaid hetki see, kui jõuti kuuekohalise summani.„Esimene 100 000 eurot oli see hetk, kus mul käis klõps, et nüüd on asi tõsine ja peab hakkama mõtlema, planeerima­. See on ikkagi päris selline aukartust äratav number,“ rääkis Saare „Investeerimisportfell 2030“ värskes episoodis.
Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
  • 14.10.25, 19:04
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Premia jäätiseäri on Eesti vanim omataoline, tegutsedes juba aastast 1956.
  • 15.10.25, 12:42
Globaalne suurfirma haaras endale Premia jäätiseäri
Tehnoloogiafirma Pipedrive arendab müügitarkvara.
  • 15.10.25, 15:17
Sisemine võbelus: Pipedrive teeb juhatuses ja firmas vangerdusi
Osa eksperte leiab, et kulla ümber käiv liigne optimism ja spekulatiivsete positsioonide rohkus on korrektsiooni riski märkimisväärselt suurendanud.
  • 15.10.25, 06:00
Meeletult kallinenud kuld purustab järjest rekordeid. Õhus on kasumivõtt
Abikaasad Tarmo ja Piret Pääro veavad Ida-Virumaal ettevõtet, mis toodab Itaalia kontsernile mäesuusasaabaste sisusid.
  • 14.10.25, 15:45
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Taristuminister Kuldar Leis kurtis, et uue sauna rajamise plaanid olidki pausil, nüüd saab seaduse, mis teeb selle lihtsamaks.
AWSi Põhja-Euroopa kommertsjuht Wil Tham tänasel kontori avamisel.
Peaminister Kristen Michali sõnul ei peaks eestlased kasutama asjaajamiseks Vene territooriumi.
Nestlé kontsern, kuhu sisuliselt liigub pärast värsket omandamist ka Eesti jäätiseäri Premia, plaanib tuhandete inimeste koondamist. Fotol on näha tänavu mais Nestlé töötajaid streikimas juhtkonna otsuse vastu sulgeda tehaseid Saksamaal.
Hable juht ja asutaja Otto Jaansoo.
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Novaturase uued juhid on grupis täitnud teisi ametikohti üle 20 aasta.
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
TSMC keskendub strateegiliselt andmetöötluse ja nutitelefonide platvormidele, mis on jätkuvalt kasvu mootoriks. Segmendid moodustavad vastavalt 57% ja 30% puhaskasumist.
Osa eksperte leiab, et kulla ümber käiv liigne optimism ja spekulatiivsete positsioonide rohkus on korrektsiooni riski märkimisväärselt suurendanud.
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
