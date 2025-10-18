Äripäev
  18.10.25, 12:00

Hoonearendajate TOP: võitja käive ja kasum kasvasid võimsalt

Äripäev seadis pingeritta hoonestusprojektide arendajad. Numbrid näitavad, et TOPi võitja kasum kasvas üle viie korra.
Ärihoonele Saue Smart omistati sertifikaat LEED Silver, mis kinnitab hoone vastavust rahvusvahelistele keskkonnasäästlike ehitiste standarditele.
  Ärihoonele Saue Smart omistati sertifikaat LEED Silver, mis kinnitab hoone vastavust rahvusvahelistele keskkonnasäästlike ehitiste standarditele.
  • Foto: sauesmart.ee
Hoonestusprojektide arendajate TOP 19 ettevõtted teenisid 2024. aasta majandusaruannete järgi kasumit kokku 12,5 miljonit eurot, käivet aga tehti ühtekokku 151 miljonit eurot.
Saated
  13.10.25, 10:06
Hipodroomi arendaja: 10 aastat planeerimist lisab ruutmeetri hinnale 1000 eurot
Kuigi Tallinnas on uute hoonete planeerimise protsess viimastel aastatel mõnevõrra kiirenenud, on see teema õnneks endiselt aktuaalne ka kohalike omavalitsuste valimistel, rääkis kinnisvaraarendaja Reterra tegevjuht Reigo Randmets.
Saated
  09.10.25, 14:11
Hepsori juht: alla 3000eurose ruutmeetriga arendust saab pakkuda küll
Elukondlikke uusarendusi saab inimestele alla 3000 euro ruutmeetri eest pakkuda, aga seda mitte Tallinnas, vaid Riias, tõdes Hepsori värske juht Martti Krass.
Saated
  09.10.25, 11:50
Peep Sooman tutvustab odavamat arendust. „Pool miljonit perekorteri eest – pole nagu loogikat“
Kinnisvaraanalüütiku Peep Soomani sõnul on turul imeliselt loodud müüt, et arendaja jaoks on sisendid läinud jõudsalt kallimaks ning see on Tallinna uusarendustes pea 5500 euroni kerkinud keskmise ruutmeetri hinna peamine põhjus.
  ST
Sisuturundus
  16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.

Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
Uudised
  17.10.25, 06:00
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Uudised
  17.10.25, 15:30
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Börsiuudised
  16.10.25, 23:18
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. "Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada," räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Saated
  17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Mida üldsõnalisemad ja ebaselgemad on preemiate maksmise tingimused, seda suurem on tõenäosus, et vaidluse korral jääb töötaja peale.
Uudised
  16.10.25, 19:06
Ebaselgus maksis kätte: preemiata jäänud töötaja vaidles tööandjalt raha välja
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Enlight Researchi asutaja ja analüütik Mattias Wallanderi hinnangul võiks Leedu pensionireform aktsiaturgu mõjutada küll, kuid ta usub, et raha liigub börsi asemel võlakirjamulli kasvatamisele.
Börsiuudised
  17.10.25, 09:00
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Loe analüütikute parimaid aktsiaideid
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  ST
Sisuturundus
  17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Päikesepaneelidest katuseid tootev Roofit.Solar jõudis samuti Siftedi edetabelisse.
Viis Eesti idufirmat pääses maineka Euroopa edetabelisse
Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma.
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama ja raha tehakse mujal
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. "Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada," räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Ärihoonele Saue Smart omistati sertifikaat LEED Silver, mis kinnitab hoone vastavust rahvusvahelistele keskkonnasäästlike ehitiste standarditele.
Hoonearendajate TOP: võitja käive ja kasum kasvasid võimsalt
Alexela teatas, et muudab oma kliendiprogrammi ja hakkab peagi kuvama kütuse hinda teisiti.
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
Kunagine suurtööstuste Kalevi ja Tere omanik Oliver Kruuda figureerib juba aastaid peamiselt kohtu-uudistes.
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  ST
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Järgmisest nädalast hakkab tulemuste hooaeg pihta.
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
Oracle´i tegevjuht Sam Altman.
Oracle'i aktsia langes üle 7% pärast seda, kui lennufirma kinnitas häkkimiskatsed
Novo Nordiski aktsia taandus reedel Kopenhaageni börsil 7%.
Järgmised ravimiaktsiad langevad, sest Trump lubab hinnalangust
Telia kolmanda kvartali tulemusi on oodata 23. oktoobril. Äriplaan 2026 konverentsil käis esinemas Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali
Tallinna börs taandus reedel 0,55%.
Balti börsid taandusid, kuid USA pangad pöördusid tõusule
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Hommikuprogramm
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi

1
Uudised
  • 17.10.25, 06:00
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
2
Uudised
  • 16.10.25, 19:06
Ebaselgus maksis kätte: preemiata jäänud töötaja vaidles tööandjalt raha välja
3
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
4
Uudised
  • 16.10.25, 13:11
Valitsus lihtsustab väikehoonete ehitamist ja kaotab väikeeramute kasutusload
5
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
6
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta

TOP
  • 18.10.25, 12:00
Hoonearendajate TOP: võitja käive ja kasum kasvasid võimsalt
Uudised
  • 18.10.25, 10:49
Viis Eesti idufirmat pääses maineka Euroopa edetabelisse
Saated
  • 18.10.25, 09:00
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama ja raha tehakse mujal
Suur lugu
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Börsiuudised
  • 18.10.25, 00:22
USA aktsiaturud lõpetasid ebastabiilse nädala tõusuga
Börsiuudised
  • 17.10.25, 21:05
Oracle'i aktsia langes üle 7% pärast seda, kui lennufirma kinnitas häkkimiskatsed
Börsiuudised
  • 17.10.25, 19:46
Järgmised ravimiaktsiad langevad, sest Trump lubab hinnalangust
Saated
  • 17.10.25, 18:15
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
