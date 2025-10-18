Hoonearendajate TOP: võitja käive ja kasum kasvasid võimsalt

Kuigi Tallinnas on uute hoonete planeerimise protsess viimastel aastatel mõnevõrra kiirenenud, on see teema õnneks endiselt aktuaalne ka kohalike omavalitsuste valimistel, rääkis kinnisvaraarendaja Reterra tegevjuht Reigo Randmets.
Kinnisvaraanalüütiku Peep Soomani sõnul on turul imeliselt loodud müüt, et arendaja jaoks on sisendid läinud jõudsalt kallimaks ning see on Tallinna uusarendustes pea 5500 euroni kerkinud keskmise ruutmeetri hinna peamine põhjus.
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.