Viis Eesti idufirmat pääses maineka Euroopa edetabelisse

Ülemiste peakontorist juhitud lennufirma Marabu Airlines kahekordistas müügitulu 177 miljoni euroni, töötajate arv suurenes suisa saja võrra ning idufirmale omast kasvu jätkatakse suure kahjumi kiuste.
Lambavillast pakendeid tootev Eesti idufirma Woola loodab poolteise miljoni suurusest kahjumist jõuda plusspoolele järgmise aasta teiseks pooleks, kahjumi kiuste ronis idufirma keskmine palk mullu üle 4300 euro piiri.
Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.