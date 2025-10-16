Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Seekordses Äripäeva raadio saates “Globaalne pilk” räägime paguluses olevatest dissidentidest, nende rollist tänases maailmas ja kui edukalt on neil õnnestunud jätkata distantsilt kodumaa eest seismist.
Teleajakirjanik Tarmo Maiberg ütleb, et näiteid neist dissidentidest, kel oleks õnnestunud paguluses olles muuta kodumaal riigivõimu, napib. Ühe ajaloolise näitena toob ta siiski välja Vladimir Lenini.
Foto: Zumapress/Scanpix
