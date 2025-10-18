Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 18.10.25, 15:00

Raadiohitid: saated investeerimisest, ehitusest ja edukast ettevõtjast

Äripäeva raadio nädala kuulatavamate saadete hulka kuulusid sel nädalal need, mis andsid investeerimisnõu, samas ka saated, mis rääkisid kinnisvaraarendusest ja ehitusest, lisaks kuulati portreesaadet edukast ettevõtjast.
Kristi Saare osalusel valminud saate “Investeerimisportfell 2030” vastu oli kuulajate huvi suur.
  • Kristi Saare osalusel valminud saate “Investeerimisportfell 2030” vastu oli kuulajate huvi suur.
  • Foto: Liis Treimann
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Suurettevõtja ja Eesti esimene keskkonnaminister Tõnis Kaasik pole kunagi teadlikult rikkuse poole püüelnud, vaid keskendunud kirega valitud ettevõtmistesse. “Ma ei ole üldse finantsinimene, aga mingil hetkel sa lihtsalt märkamatult näed, et raha ja kapital tekivad,” rääkis Kaasik saates “Tippkohtumine”.
Ettevõtja ja keskkonnategelase ellu on mahtunud palju omanäolisi ettevõtmisi. Noorena tipptasemel vehklemisega tegelenud Kaasik on mõõtu võtnud Endel Nelisega ning hiljem olnud sama spordiala liidu president. Lisaks on ta endi sõnul restaureerinud täielikult lagastatud mõisa, matkanud teismelisena Uuralites ning hiljem sõlminud praegugi kehtiva USA ja Eesti kalapüügikokkuleppe.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Kristi Saare: 100 000 eurot portfellis oli hetk, kus “käis klõps” ja asi läks tõsiseks
“Investeerimisportfell 2030” uuris, kuidas ehitada portfelli, mis ei ole pelgalt Exceli tabel, vaid pigem elu planeerimise tööriist. Saates oli külas aasta investori tiitliga pärjatud ettevõtja ning Naisinvestorite Klubi eestvedaja Kristi Saare.
Investor Kristi Saare sõnul pole algajatel investoritel strateegia puudumine haruldane, kuid 100 000 eurost läheb see kriitiline piir, kust läbimõeldud strateegia puudumine annab portfelli tootlusele ka reaalse mõju ja kus valed otsused maksavad juba “päris palju päriseurosid”.
Kristi Saare: 100 000 eurot portfellis oli hetk, kus „käis klõps“ ja asi läks tõsiseks
00:00
LHV analüütik: USA aktsiaturge ähvardab korrektsioon, kuid küll Trump selle tagasi pöörab
USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb pidevalt aktsiaturgudel korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
Hommikuprogrammi intervjuus selgitas Tapver pikemalt, miks ta ei julgeks panna raha USA tehnoloogiasektori aktsiatesse ja mis varaklass on talle tänavu korraliku tootluse toonud.
LHV analüütik: USA aktsiaturge ähvarab korrektsioon, kuid küll Trump selle tagasi pöörab
00:00
Excelis nägi see kohutav välja”. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Saates “Eetris on ehitusuudised” sõnas Arteri kvartalit ehitanud Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe, et esmakordselt ehitati Tallinnas tõstetud põrandatega büroo, mis on kallis lahendus, aga võimaldab põrandate all lihtsa vaevaga vajalikke kommunikatsioone ringi vedada, et siis bürooruumide planeeringut ja olemust muuta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Ohverdasime peahoones lausa kaks korrust, sest tõstetud põrandate teema vähendas mõnevõrra korruste puhaskõrgust, aga meil oli väga selge soov ja eelistus ikkagi arendada hoone, kus korruste puhaskõrgus oleks märkvisväärne,” sõnastas Kapiteli juht Taavi Ojala.
Saates avas Männik, kui suur hulk Merko Eesti ehituslepingutest on sõlmitud fikseeritud hinnaga ning kui suure osa moodustavad väiksema riskiga lepingud. Lisaks räägiti pikemalt, kuidas kulges neli ja pool aastat kestnud Arteri kvartali ehitus, kuidas täpselt pandi paika ehitusmaksumus, millised olid teholoogilised lahendused ja mis muudab ehituse erakordseks.
Lisaks kommenteeris Ojala avalikkuse tähelepanu alla sattunud tervisekassa üürikulu näitel Arteri üürihindu.
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
00:00
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Riigikogus läbis esimese lugemise planeerimisseaduse muudatus. Kavandatud muudatused peaksid tegema planeerimismenetluse tingimused lihtsamaks ja kiiremaks. Saates “Kuum tool” jäädi nende lootuste puhul kahtlevale seisukohale.
Äripäeva raadio otsesaates olid külas Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar ja Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro.
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Läks ostuks! Investor Toomas ostis 7000 euro eest Leedu pangandusettevõtte Artea aktsiaid. Pildil pole Toomas, vaid Juhan, kes on osa investor Toomase meeskonnast.
  • 11.10.25, 11:30
Raadiohitid: kättesaamatu kinnisvara, aktsiad Leedust ja LHV juhi telefonikõned
Investor Raivo Hein.
  • 05.10.25, 07:00
Raadiohitid: Heina kvantarvutid ja Mülleri mantlipärija
Tippfotograafi Mardo Männimägi rääkis “Investor Toomase tunnis” poole miljoni euro suurusest portfellist ning jagas, kuidas ta selleni jõudis.
  • 27.09.25, 12:52
Raadiohitid: tippfotograafi portfell, debatt majanduse üle ja maksud
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • ST
  • 17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies

Hetkel kuum

Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
Uudised
  • 17.10.25, 06:00
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Uudised
  • 17.10.25, 15:30
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Börsiuudised
  • 16.10.25, 23:18
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. “Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada,” räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Mida üldsõnalisemad ja ebaselgemad on preemiate maksmise tingimused, seda suurem on tõenäosus, et vaidluse korral jääb töötaja peale.
Uudised
  • 16.10.25, 19:06
Ebaselgus maksis kätte: preemiata jäänud töötaja vaidles tööandjalt raha välja
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Enlight Researchi asutaja ja analüütik Mattias Wallanderi hinnangul võiks Leedu pensionireform aktsiaturgu mõjutada küll, kuid ta usub, et raha liigub börsi asemel võlakirjamulli kasvatamisele.
Börsiuudised
  • 17.10.25, 09:00
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Loe analüütikute parimaid aktsiaideid
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Pikk intervjuu!
Päikesepaneelidest katuseid tootev Roofit.Solar jõudis samuti Siftedi edetabelisse.
Viis Eesti idufirmat pääsesid maineka Euroopa edetabelisse
Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma.
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama ja raha tehakse mujal
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Pikk intervjuu!
Ärihoonele Saue Smart omistati sertifikaat LEED Silver, mis kinnitab hoone vastavust rahvusvahelistele keskkonnasäästlike ehitiste standarditele.
Hoonearendajate TOP: võitja käive ja kasum kasvasid võimsalt
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. “Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada,” räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Kristi Saare osalusel valminud saate “Investeerimisportfell 2030” vastu oli kuulajate huvi suur.
Raadiohitid: saated investeerimisest, ehitusest ja edukast ettevõtjast
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
USA president Donald Trumpil käis reedel külas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.
EL tahab Venemaa külmutatud varadega osta Ukrainale USA relvi
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Järgmisest nädalast hakkab tulemuste hooaeg pihta.
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
Kolm USA peamist indeksit lõpetasid nädala tõusuga.
USA aktsiaturud lõpetasid ebastabiilse nädala tõusuga
Oracle´i tegevjuht Sam Altman.
Oracle'i aktsia langes üle 7% pärast seda, kui lennufirma kinnitas häkkimiskatsed
Novo Nordiski aktsia taandus reedel Kopenhaageni börsil 7%.
Järgmised ravimiaktsiad langevad, sest Trump lubab hinnalangust
Telia kolmanda kvartali tulemusi on oodata 23. oktoobril. Äriplaan 2026 konverentsil käis esinemas Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Hommikuprogramm
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 17.10.25, 06:00
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
2
Uudised
  • 16.10.25, 19:06
Ebaselgus maksis kätte: preemiata jäänud töötaja vaidles tööandjalt raha välja
3
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
4
Uudised
  • 16.10.25, 13:11
Valitsus lihtsustab väikehoonete ehitamist ja kaotab väikeeramute kasutusload
5
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
6
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta

Viimased uudised

Uudised
  • 18.10.25, 15:00
Raadiohitid: saated investeerimisest, ehitusest ja edukast ettevõtjast
Uudised
  • 18.10.25, 15:00
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Pikk intervjuu!
Uudised
  • 18.10.25, 13:50
EL tahab Venemaa külmutatud varadega osta Ukrainale USA relvi
TOP
  • 18.10.25, 12:00
Hoonearendajate TOP: võitja käive ja kasum kasvasid võimsalt
Uudised
  • 18.10.25, 10:49
Viis Eesti idufirmat pääsesid maineka Euroopa edetabelisse
Saated
  • 18.10.25, 09:00
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama ja raha tehakse mujal
Suur lugu
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Börsiuudised
  • 18.10.25, 00:22
USA aktsiaturud lõpetasid ebastabiilse nädala tõusuga
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025