Tagasi 18.10.25, 15:00 Raadiohitid: saated investeerimisest, ehitusest ja edukast ettevõtjast Äripäeva raadio nädala kuulatavamate saadete hulka kuulusid sel nädalal need, mis andsid investeerimisnõu, samas ka saated, mis rääkisid kinnisvaraarendusest ja ehitusest, lisaks kuulati portreesaadet edukast ettevõtjast.

Kristi Saare osalusel valminud saate “Investeerimisportfell 2030” vastu oli kuulajate huvi suur.

Foto: Liis Treimann

Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”

Suurettevõtja ja Eesti esimene keskkonnaminister Tõnis Kaasik pole kunagi teadlikult rikkuse poole püüelnud, vaid keskendunud kirega valitud ettevõtmistesse. “Ma ei ole üldse finantsinimene, aga mingil hetkel sa lihtsalt märkamatult näed, et raha ja kapital tekivad,” rääkis Kaasik saates “Tippkohtumine”.

Ettevõtja ja keskkonnategelase ellu on mahtunud palju omanäolisi ettevõtmisi. Noorena tipptasemel vehklemisega tegelenud Kaasik on mõõtu võtnud Endel Nelisega ning hiljem olnud sama spordiala liidu president. Lisaks on ta endi sõnul restaureerinud täielikult lagastatud mõisa, matkanud teismelisena Uuralites ning hiljem sõlminud praegugi kehtiva USA ja Eesti kalapüügikokkuleppe.

Kristi Saare: 100 000 eurot portfellis oli hetk, kus “käis klõps” ja asi läks tõsiseks

“Investeerimisportfell 2030” uuris, kuidas ehitada portfelli, mis ei ole pelgalt Exceli tabel, vaid pigem elu planeerimise tööriist. Saates oli külas aasta investori tiitliga pärjatud ettevõtja ning Naisinvestorite Klubi eestvedaja Kristi Saare.

Investor Kristi Saare sõnul pole algajatel investoritel strateegia puudumine haruldane, kuid 100 000 eurost läheb see kriitiline piir, kust läbimõeldud strateegia puudumine annab portfelli tootlusele ka reaalse mõju ja kus valed otsused maksavad juba “päris palju päriseurosid”.

LHV analüütik: USA aktsiaturge ähvardab korrektsioon, kuid küll Trump selle tagasi pöörab

USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb pidevalt aktsiaturgudel korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Hommikuprogrammi intervjuus selgitas Tapver pikemalt, miks ta ei julgeks panna raha USA tehnoloogiasektori aktsiatesse ja mis varaklass on talle tänavu korraliku tootluse toonud.

“Excelis nägi see kohutav välja”. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust

Saates “Eetris on ehitusuudised” sõnas Arteri kvartalit ehitanud Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe, et esmakordselt ehitati Tallinnas tõstetud põrandatega büroo, mis on kallis lahendus, aga võimaldab põrandate all lihtsa vaevaga vajalikke kommunikatsioone ringi vedada, et siis bürooruumide planeeringut ja olemust muuta.

“Ohverdasime peahoones lausa kaks korrust, sest tõstetud põrandate teema vähendas mõnevõrra korruste puhaskõrgust, aga meil oli väga selge soov ja eelistus ikkagi arendada hoone, kus korruste puhaskõrgus oleks märkvisväärne,” sõnastas Kapiteli juht Taavi Ojala.

Saates avas Männik, kui suur hulk Merko Eesti ehituslepingutest on sõlmitud fikseeritud hinnaga ning kui suure osa moodustavad väiksema riskiga lepingud. Lisaks räägiti pikemalt, kuidas kulges neli ja pool aastat kestnud Arteri kvartali ehitus, kuidas täpselt pandi paika ehitusmaksumus, millised olid teholoogilised lahendused ja mis muudab ehituse erakordseks.

Lisaks kommenteeris Ojala avalikkuse tähelepanu alla sattunud tervisekassa üürikulu näitel Arteri üürihindu.

Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”

Riigikogus läbis esimese lugemise planeerimisseaduse muudatus. Kavandatud muudatused peaksid tegema planeerimismenetluse tingimused lihtsamaks ja kiiremaks. Saates “Kuum tool” jäädi nende lootuste puhul kahtlevale seisukohale.

Äripäeva raadio otsesaates olid külas Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar ja Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro.