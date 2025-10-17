Oracle'i aktsia langes üle 7% pärast seda, kui lennufirma kinnitas häkkimiskatsed
Oracle'i aktsia langes reedel üle 7% pärast seda, kui American Airlinesi regionaalne lennufirma Envoy Air kinnitas, et Oracle'i E-Business Suite'i rakendused olid viimastel päevadel seotud häkkerite sihipäraste väljapressimiskatsetega.
USA aktsiaturg liikus teisipäeval allapoole, kui tehnoloogiasektori ralli rauges, kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri ning poliitiline ebakindlus USAs suurendas kauplejate ettevaatlikkust.
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.