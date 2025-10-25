Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • 25.10.25, 12:00

Raadiohitid: ülehinnatud USA turg ja kinnisvaradebatt

Äripäeva raadio nädala kuulatavamate saadete hulka kuulusid jutud eeldatavalt pisut ülehinnatud USA turust, kinnisvarast ja ka iduettevõtetest.
Piltlikult öeldes võib USA turgudel varsti minna üpris vihmaseks.
  • Piltlikult öeldes võib USA turgudel varsti minna üpris vihmaseks.
  • Foto: Richard Drew/AP/Scanpix
Liivamägi ja Vaarmets: ülehinnatud USA turul toob edu riskimaandus
Saates “Investor Toomase tund” hekseldati läbi USA aktsiaturu suhteline kallidus ning selgus, et väärtuskordajate vaates on sealne turg kolmandiku jagu ülehinnatud.
Rahandusdoktorid ja pikaaegse kogemusega investorid Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmets selgitasid, milliseid suhtarve ja näitajaid peaksid investorid vaatama, et hinnata ettevõtte tervist ja selle suhtelist kallidust. Lisaks avaldasid nad, kuidas peaks vaatama ettevõtte bilanssi ja aruannet võlakirjainvestor, kes plaanib märkida ettevõtte võlakirju.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhtis Jaan Martin Raik.
Liivamägi ja Vaarmets: ülehinnatud USA turul toob edu riskimaandus
00:00
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla ja kinnisvarakoolitaja Tõnu Toomparki tulisest arutelust tuleb välja, et kui Tallinnas katab palgatõus korterite kiire hinnatõusu ära, siis mujal Eestis on viimase viie aastaga keskmise palga ostujõud korteriturul vähenenud.
“Alates 2015. aastast on elamispindade hinnad Tallinnas kahekordistunud. Ja mis te arvate, kui palju on kasvanud keskmine palk? No umbes kaks korda,” sõnastas Toompark. Lenno Uusküla on sotsiaalmeedia postituses toonud aga välja, et viimase viie aastaga on elamispindade kättesaadavus vähenenud. “See on aga Eesti keskmise kinnisvarahinna ja keskmise palga suhe,” märkis Uusküla Äripäeva raadio arutelus.
“2022. aastal olid hinnad tipus ja ostujõud selleks hetkeks oli tõepoolest radikaalselt vähenenud, aga alates 2022. aastast ronime kättesaadavusega paremuse suunas,” sõnastas Toompark.
Vestlust juhtis Lauri Leet.
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
00:00
LHV juht: kasum taastub järgmisel aastal
LHV Groupi juht Mihkel Torim tõdes, et ettevõtte kasum on surve all, kuna intressitulud on vähenenud ja kulud püsivad suured. Ta usub aga, et olukord paraneb juba järgmisel aastal. “Aktsionäridel tuleb lihtsalt varuda kannatust – kasum taastub,“ ütles Torim.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kolmandas kvartalis teenis LHV Group 72,7 miljonit eurot tulu, mida on 13% vähem kui aasta varem. Analüütikud ootasid 77,1 miljonit. Netointressitulu jäi 55,5 miljoni euro juurde, jäädes ootustele alla ja kahanedes aastaga 18%.
Äripäeva raadiohommikus rääkis Torim, et panga intressitulud on jõudmas tasakaalu. Ta märkis, et kuigi netointressimarginaal vähenes kolmandas kvartalis, peaks see edaspidi püsima stabiilne. “Kui see intressitsükkel nüüd stabiliseerub, mida see ka praegu teeb, siis tuleb näha seda metsa puude taga – siit edasi võiks olukord stabiliseeruda,” rääkis ta.
Küsis Meelis Mandel.
LHV juht: kasum taastub järgmisel aastal
00:00
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Juba paar aastat leiab paljulubavaid start-up’e Skandinaaviast, mitte idufirmadega kuulsaks saanud Eestist, tõdes risikikapitalifondi eestvedaja Kärt Siilats.
“Founder Societyl, Eesti asutajate seltsil on päris hirmutav graafik eelmise aasta kohta, mis näitab start-up’ide sündi ja surma aastate lõikes – ja see nägi eelmisel aastal ikka väga kole välja,” ütles Siilats, kelle fond Superangel jahib värskeid tegijaid, kuid ei leia neid. “See ja eelmine aasta on ikka olnud päris rasked.”
Rootsi on jällegi edukam uute, näiteks AI-lahenduste leidmisel. Läinud on nii hästi, et Stockholm on uus AI-pealinn. Oma tugevuse on leidnud ka Soome, kuid Eestis pole midagi sarnast veel suudetud luua.
Saate tegi Marge Ugezene.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
00:00
Pereettevõtte saladus: null turundust, aga järjekorrad ulatuvad uksest välja
Tallinna vanalinnas tegutsev legendaarne pannkoogikohvik on ehe näide sellest, kuidas traditsioonide hoidmine ja innovatsiooniga mitte kaasaminek võivad olla edu võti. “Peamine põhjus, miks Kompressor on saanud legendaarseks, on traditsioonid – portsjonid, maitsed ja atmosfäär on jäänud samaks,” ütles kohviku omaniku poeg Ott-Aleksander Komarov.
Kohvik ei ole kunagi investeerinud turundusse, kuid järjekorrad uksest välja räägivad enda eest. “See on vana kooli turundus – sõbralt sõbrale,” lisas Komarov. Ta tunnistas, et tema isa on pigem konservatiivne. “Ta ei soovi laienemisega kaasnevaid probleeme, kuigi järjekorrad on pikad,” ütles omaniku poeg. Tema ise noorema põlvkonna esindajana näeb aga potentsiaali: “Kui mina peaksin üle võtma, ehitaksin teise, kolmanda ja neljanda korruse – identse, et säilitada traditsioone, aga võimaldada rohkematele külalistele ligipääs.”
Saadet juhtis Jana Palm.
Pereettevõtte saladus: null turundust, aga järjekorrad ulatuvad uksest välja
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Kristi Saare osalusel valminud saate “Investeerimisportfell 2030” vastu oli kuulajate huvi suur.
  • 18.10.25, 15:00
Raadiohitid: saated investeerimisest, ehitusest ja edukast ettevõtjast
Läks ostuks! Investor Toomas ostis 7000 euro eest Leedu pangandusettevõtte Artea aktsiaid. Pildil pole Toomas, vaid Juhan, kes on osa investor Toomase meeskonnast.
  • 11.10.25, 11:30
Raadiohitid: kättesaamatu kinnisvara, aktsiad Leedust ja LHV juhi telefonikõned
Investor Raivo Hein.
  • 05.10.25, 07:00
Raadiohitid: Heina kvantarvutid ja Mülleri mantlipärija
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
  • ST
  • 23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele

Hetkel kuum

Petturid võtavad ohvriga ühendust pärast mitme nädala pikkust eeltööd. Varasemate aastatega võrreldes on näiteks märkimisväärselt paranenud skeemitajate eesti keele oskus. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 24.10.25, 06:00
Skeemitajad arenevad: ettevõte kaotas petturile 1,7 miljonit eurot
Heldur Meerits
Uudised
  • 24.10.25, 13:08
Suri Heldur Meerits
Turg andis nii mulle kui ka minu kolleegile Andrisele Lätist korraliku õppetunni, mida ükski raamatu lugemine ei anna: investori emotsioonid võivad osutuda kriitilisel hetkel tema vaenlaseks.
Investor Toomas
  • 24.10.25, 11:53
Ahnuse õppetund: mida teha, kui portfell kasvab mõne kuuga 64%
Skeletoni juht Taavi Madiberk leiab, et Euroopal tuleb kiirest investeeringuid tehisintellekti suurendada.
Uudised
  • 24.10.25, 11:10
Skeleton teeb panuse Poolale. Soolas on kuni 3 miljardit investeeringuid
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Uudised
  • 24.10.25, 16:51
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
TOPi võitja on sektoris tegutsenud ligi 23 aastat ning ettevõttes töötas mullu 22 inimest.
  • PRO
TOP
  • 24.10.25, 08:00
Sõitjateveo TOP: Pärnu perefirma lükkas Lux Expressi troonilt
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Sisuturundus
  • 22.10.25, 11:00
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Tehisintellekti kasutatakse aktiivselt IT-sektoris, kus tööotsijate CVd on sageli väga tehnilised ja spetsiifilised.
Tööandjad võtavad värbamisel appi tehisintellekti. Sellega võidakse rikkuda seadust
Vjatšeslav Leedo (fotol) ja endised Saaremaa Laevakompanii juhtivtöötajad said reaalse vangistuse.
Ringkonnakohus saatis Vjatšeslav Leedo kaheks kuuks vangi
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Piltlikult öeldes võib USA turgudel varsti minna üpris vihmaseks.
Raadiohitid: ülehinnatud USA turg ja kinnisvaradebatt
Isamaa ees on ainult üks, mitte 15 küsimust
Isamaa ees on ainult üks, mitte 15 küsimust
Lepingu kohaselt varustab Google Anthropicut kuni miljoni kohandatud Ironwood Tensor Processing Uniti (TPU) kiibiga.
Alphabet hüppas pärast miljarditehingut Jaan Tallinna rahastatud AI-firmaga
Nortal Estonia tegevjuht Ats Albre.
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Telekomi TOPi võitnud OÜ RebelRoam kaasasutaja ja juhatuse liige Tarvo Topolev 14. oktoobril IKT aastakonverentsil.
  • PRO
Telekomifirmade TOP: suured sidefirmad poodiumile ei pääsenud
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Turg andis nii mulle kui ka minu kolleegile Andrisele Lätist korraliku õppetunni, mida ükski raamatu lugemine ei anna: investori emotsioonid võivad osutuda kriitilisel hetkel tema vaenlaseks.
Ahnuse õppetund: mida teha, kui portfell kasvab mõne kuuga 64%
Dow Jonesi tööstusindeks lõpetas esimest korda ajaloos üle 47 000 punkti piiri.
Börsinädal Wall Streetil sai rekordirohke punkti
Dow, S&P 500 ja Nasdaq ületasid ajaloolised piirid
Kauplemisplatvormi Robinhoodi aktsia tõusis 3,7%.
Oodatust madalam inflatsioon kergitas krüptoaktsiaid
“Meie neljanda kvartali väljavaade on positiivne ning lähikuude jooksul ootame olukorra mõningast paranemist,“ ütles ettevõtte juht Otto Pukk pressiteate vahendusel.
Incapi kolmandas kvartalis realiseerusid väljakutsed täie rauaga
Aktsia hind kukkus tulemuste järgselt üle 5%.
USA tarbijahinnaindeks tõusis septembris võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3%.
USA tarbijahindade tõus aeglustus ootamatult
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
00:00
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
00:00
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Hommikuprogramm
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Autojutud
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Hommikuprogramm
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 24.10.25, 06:00
Skeemitajad arenevad: ettevõte kaotas petturile 1,7 miljonit eurot
2
Uudised
  • 23.10.25, 13:17
USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti
3
Uudised
  • 24.10.25, 13:08
Suri Heldur Meerits
4
  • PRO
TOP
  • 24.10.25, 08:00
Sõitjateveo TOP: Pärnu perefirma lükkas Lux Expressi troonilt
5
TOP
  • 23.10.25, 08:00
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
6
Uudised
  • 24.10.25, 16:51
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”

Viimased uudised

Arvamused
  • 25.10.25, 12:56
Olesija Saue: Eesti ei jää väikseks turu pärast, vaid seetõttu, et turundame logosid, mitte inimesi
Uudised
  • 25.10.25, 12:00
Raadiohitid: ülehinnatud USA turg ja kinnisvaradebatt
Uudised
  • 25.10.25, 11:34
Tööandjad võtavad värbamisel appi tehisintellekti. Sellega võidakse rikkuda seadust
Uudised
  • 25.10.25, 09:11
Kaitseministeerium toetab 19 kaitsetööstusettevõtet kolme miljoni euroga
Saated
  • 25.10.25, 09:00
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
  • PRO
TOP
  • 25.10.25, 06:00
Telekomifirmade TOP: suured sidefirmad poodiumile ei pääsenud
Juhtkiri
  • 25.10.25, 06:00
Isamaa ees on ainult üks, mitte 15 küsimust
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025