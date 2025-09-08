Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit

Coop Pank saab oma kliendibaasi põhjal väita, et vastutuul on Eesti majanduses vaibunud, rääkis panga juhatuse esimehe kohusetäitja ja riskijuht Heikko Mäe. "Tekkinud on usaldus ja on alustatud järgmiste sammudega investeerimises. Ettevaatlik taastumine on saanud rohelise tule."