Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit
Coop Panga nõukogu esimehe Rainer Rohtla sõnul on ootused uuele juhile Arko Kurtmannile kõrged. Coop Pank peab kasvama Eesti turust kaks-kolm korda kiiremini ning kasumlikkus mõne aastaga kahekordistuma.
“Ootus on kindlasti see, et soovime, et Coop Pank kasvaks kaks-kolm korda kiiremini Eesti turust, ja samas tooks uusi selliseid lahendusi, mida konkurentidel täna klientidele pakkuda ei ole,” räägib Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla.
Foto: Andras Kralla
Coop Pank saab oma kliendibaasi põhjal väita, et vastutuul on Eesti majanduses vaibunud, rääkis panga juhatuse esimehe kohusetäitja ja riskijuht Heikko Mäe. "Tekkinud on usaldus ja on alustatud järgmiste sammudega investeerimises. Ettevaatlik taastumine on saanud rohelise tule."
