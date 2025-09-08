Tagasi 08.09.25, 18:46 Andres Viisemann panustab kullale: keerulised ajad võivad hinna uutesse kõrgustesse viia LHV Grupi kaasasutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann on jätkuvalt kullausku, nähes väärismetalli hinnas geopoliitiliste pingete ja inflatsiooniootuste tõttu veel arvestatavat tõusuruumi. Samal ajal suhtub ta endiselt skeptiliselt USA tehnoloogiaaktsiate rallisse ning näeb paremaid võimalusi Euroopa turgudel.

"Meil ei ole võimalik selles võitluses võistelda," kommenteeris Andres Viisemann LHV otsust lõpetada pensionimüük kaubanduskeskustes, viidates konkurendi küsitavatele müügipraktikatele.

Foto: Andras Kralla

Viisemann kinnitas „Kuuma tooli“ saates, et LHV pensionifondid ei plaani oma märkimisväärseid kullapositsioone vähendada. Ta selgitas, et kuigi ajalooliselt on intressimäärade tõus kulla hinda pärssinud, siis praeguses ebakindlas maailmas on väärismetall oma väärtust investorite silmis hoopis kasvatanud.