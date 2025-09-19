Presidendid päästsid TikToki, kuid pinged on jätkuvalt õhus
USA president Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel toimus reedel väga oodatud kõne. Vestlus oli laiaulatuslikel teemadel ja presidendid teatasid plaanidest korraldada lähikuudel mitu isiklikku kohtumist.
Foto: SIPA/Scanpix
Edusamme tehti ka TikToki saatuse osas, vahendas Yahoo Finance. Trump teatas rakenduse eraldamise tehingu heakskiitmisest. Trump ütles reedel sotsiaalmeedia postituses, et kohtub Xi Jinpingiga isiklikult tippkohtumisel Lõuna-Koreas hiljem sel sügisel ja et ta läheb järgmise aasta alguses Hiinasse.
Reedese kauplemispäeva algul tõusid Oracle'i aktsiad 1,6%. Seda mõjutas USA president Trumpi ja Hiina president Xi Jinpingi oodatav telefonikõne, mille käigus loodetakse sõlmida TikToki tehing, mis võib ka tarkvaragiganti hõlmata.
