Ralli USA aktsiaturgudel sai hoogu läbirääkimistest Hiinaga

USA president Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel toimus reedel väga oodatud kõne. Vestlus oli laiaulatuslikel teemadel ja presidendid teatasid plaanidest korraldada lähikuudel mitu isiklikku kohtumist.
Reedese kauplemispäeva algul tõusid Oracle'i aktsiad 1,6%. Seda mõjutas USA president Trumpi ja Hiina president Xi Jinpingi oodatav telefonikõne, mille käigus loodetakse sõlmida TikToki tehing, mis võib ka tarkvaragiganti hõlmata.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.