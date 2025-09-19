Äripäev
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,49%6 664,36
  • DOW 300,37%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 100−0,12%9 216,67
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,11
  19.09.25, 23:55

Ralli USA aktsiaturgudel sai hoogu läbirääkimistest Hiinaga

USA aktsiad saavutasid reedel rekordilise ralli käigus uued kõrgtasemed, kuna USA ja Hiina kaubandusläbirääkimised edenesid ning Suure seitsmiku tehnoloogiahiidude aktsiad jätkasid tõusu.
USA aktsiad jätkasid reedel rekordiliselt kõrgel tasemel.
  • USA aktsiad jätkasid reedel rekordiliselt kõrgel tasemel.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 0,4% ja S&P 500 hüppas ligi 0,5%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Hetkel kuum

Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Tulumaksu tõstmine jääb ära
Uudised
  • 18.09.25, 12:16
Tulumaksu tõstmine jääb ära
Liveni meeskonna eesotsas on arendusjuht Mihkel Simson (vasakult), nõukogu esimees Andres Aavik ja tegevjuht Andero Laur. Andres Aaviku sõnul on uue arendusprojekti käivitamine turu ootustele vastav samm.
Börsiuudised
  • 18.09.25, 08:38
Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus
Börsiettevõtteks olemine on hea enesedistsipliini ja nähtavuse mõttes, usub kinnisvaraarendaja Arco Vara ja finantsteenuseid pakkuva Iute Grupi suuromanik Tarmo Sild. “Ükski juht pole õnnelik, kui investorid tema ettevõtet ei armastata,” tõdes ta.
Börsiuudised
  • 18.09.25, 06:00
Börsibossid rikaste TOPis: börsi suurendusklaas hoiab omanikud kogu aeg rambivalguses
Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer Äriplaan 2026 konverentsil.
Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
Arco Vara kaasab võlakirjainvestoritelt kuni 15 miljonit eurot, millega makstakse tagasi võlga ning rahastatakse uut Lutheri kvartali projekti Tallinnas.
Investor Toomas
  • 18.09.25, 11:33
Kas Arco Vara 8,8% intress on Lutheri riski väärt?
Ravimitehase omanik Pharmapark kuulub alates esmaspäevast Interchemiele
Uudised
  • 18.09.25, 14:00
Eesti ravimitööstus läks üle hollandlastele
“Energiakooli” saatejuht Henrik Kalmet, president Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 12:18
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
USA aktsiad jätkasid reedel rekordiliselt kõrgel tasemel.
Ralli USA aktsiaturgudel sai hoogu läbirääkimistest Hiinaga
Vaindloo saar Soome lahes on Eesti territooriumi kõige põhjapoolsem koht, selle piirkonda tungisid venemaa hävituslennukid.
Venemaa hävituslennukid rikkusid Eesti õhuruumi
Eesti taotleb NATO artikkel 4 konsultatsioone
Jalgpalliklubi Levadia juhatuse liige Andrei Leškin on suure võla pärast kohtu all.
Pankrotihaldur nõuab kohtu kaudu Levadia jalgpalliklubi juhatuse liikmelt 775 000 eurot
USA aktsiad jätkasid reedel rekordiliselt kõrgel tasemel.
Ralli USA aktsiaturgudel sai hoogu läbirääkimistest Hiinaga
Neljapäeval kuulutas valitsus välja, et jätab ära 1. jaanuariks planeeritud maksutõusu. Eelarve miinus aga süveneb.
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
NPM Narva tehase avamisel lõikas linti koguni kümme inimest, kes kõik mängisid olulist rolli selle rajamises. Fotol on Narva linnapea Katri Raik, Eesti peaminister Kristen Michal, NPM korporatsiooni tegevjuht Rahim Suleman ja Euroopa Komisjoni esindaja Maive Rute.
Tehas avatud: Narvas hakkas tuksuma Euroopa muldmetallide süda
Kaitsetööstuseteemaline vestlusring Äriplaan 2025 majanduskonverentsil. Vasakult Äripäeva ajakirjanik Lauri Leet, DefSecInteli tegevjuht Jaanus Tamm, Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik ja kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
Kaitsetööstuse rahastuse rong on käima läinud, eestlased on peal
Ligi üheksa aastat on teiste seas ettevõtja Reet Roosile kuuluv ettevõte arendanud kauplemisrobotit, mis teeks USA enimjälgitud S&P 500 aktsiaindeksile tuule alla.
Reet Roosi riskifond edestas S&P 500 indeksit ka turupaanika ajal
Omniva pakiautomaadist USAsse praegu pakke saata ei saa.
Väiketootjad ei saa juba kuu aega USAsse pakke saata. Omniva lubab lahendust sel aastal
Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk
  • ST
Crayon teeb keerulised AWS-i arved lihtsaks ja loogiliseks
USA president Trump ja Hiina president Xi Junping arutasid reedel kõnes laiaulatuslikke teemasid.
Presidendid päästsid TikToki, kuid pinged on jätkuvalt õhus
Tarkvaragigandi Oracle´i aktsia on kuu jooksul tõusnud 28%.
Presidentide läbirääkimised tõstsid Oracle´i aktsiat
Alphabet sõlmis hiljuti sõidujagamisteenust pakkuva ettevõttega Lyft koostöölepingu, et käivitada järgmisel aastal Nashville'is autonoomne sõidujagamisteenus.
Hoidke alt, Alphabet surus AI võidujooksus gaasi põhja
Tallinna börs taandus reedel 0,09%.
Tallinna börsil oli punane päev, USA investorid jälgivad TikToki saatust
Pressiteated ei anna aga noteerimise ajakava.
Soome viib riikliku postifirma börsile
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad

