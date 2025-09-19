Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Teisipäeval korraldab Eesti Pank pressikonverentsi, kus kommenteeritakse Eesti majanduse viimase aja arengut ja tutvustatakse värsket majandusprognoosi.
Foto: Andras Kralla
Valisime välja viis kõige olulisemat sündmust, mis võiksid nii kodubörsi, aga ka maailma investoreid sel nädalal mõjutada ning mille kajastamisele keskendub järgmistel päevadel ka Äripäev koos Äripäeva raadioga.
Eesti Panga presidendil Madis Mülleril jagus täna toimuval Äriplaani majanduskonverentsil uue aasta majanduspildist kõneledes palju positiivset, mida esile tuua. Väikese näpuviibutuse said aga pangad ja valitsejad.
Nii nagu ma juba varem olen öelnud, siis igavleb mul rahakotis omajagu seisvat raha, millele tahaks väga varsti kasutust leida. Seega tundus igati hea idee pilk tagasi oma jälgimisnimekirja poole suunata.
Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.