  • 22.09.25, 05:00

Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Alanud nädal toob meieni värske Eesti Panga majandusprognoosi ja mitu USA ja euroala majandusstatistika näitajat. Samuti avaldab tulemusi mälukiipide tootja Micron.
Teisipäeval korraldab Eesti Pank pressikonverentsi, kus kommenteeritakse Eesti majanduse viimase aja arengut ja tutvustatakse värsket majandusprognoosi.
  • Teisipäeval korraldab Eesti Pank pressikonverentsi, kus kommenteeritakse Eesti majanduse viimase aja arengut ja tutvustatakse värsket majandusprognoosi.
  • Foto: Andras Kralla
Valisime välja viis kõige olulisemat sündmust, mis võiksid nii kodubörsi, aga ka maailma investoreid sel nädalal mõjutada ning mille kajastamisele keskendub järgmistel päevadel ka Äripäev koos Äripäeva raadioga.
