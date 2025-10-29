Nvidia on maailma esimene 5 triljoni dollari ettevõte

Aasta algusest on Nvidia aktsia kallinenud üle 52%.
Foto: Getty Images/Scanpix
Nvidia aktsia kerkis kolmapäeval börsi avanedes üle 4%, viies tehnoloogiahiiglase esmakordselt üle 5 triljoni dollari suuruse turuväärtuse piiri. Sellele eelnes ettevõtte aktsia 5% suurune kasv pärast Nvidia tegevjuhi sõnavõttu tehisintellekti konverentsil, kus ta kuulutas välja mitmeid olulisi lepinguid ja koostööprojekte. Aasta algusest on Nvidia aktsia kallinenud üle 52%.
Pidin eile toolilt maha kukkuma, kui jälgisin teisipäeva hilisõhtul Nvidia juhi Jensen Huangi suurt esinemist, kus ülisuuri lepinguid tulevikuarendusteks tuli kui varrukast. Aktsia lendas raketina üle uue rekordjoone.
