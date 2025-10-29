Nvidia miljardiline investeering Nokiasse märgib pöördelist hetke

Miljardi dollari suurust Nvidia investeeringut plaanib Nokia kasutada 5G ja 6G tarkvara arendamise kiirendamiseks, investeerida tehisintellekti infrastruktuuri ja laiendada oma pilvelahendusi.
Foto: SIPA/Scanpix
Kauppalehti kirjutab Nvidia ja Nokia vahelise kokkuleppe kohta, et kuigi see on oluline samm Nokia jaoks, ei ole leping Nokia juhtkonna sõnul eksklusiivne ainult Nokiale. See tähendab, et Ericssonil on võimalus sarnaselt Nokiaga sõlmida leping Nvidiaga.
