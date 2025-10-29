Tagasi 29.10.25, 11:19 Nvidia miljardiline investeering Nokiasse märgib pöördelist hetke Soome telekommunikatsioonifirmasse tehtud investeering on märk, et tehisintellekti kasutamine mobiiltelefonides muutub üha tavapärasemaks ning pakub Nokiale märkimisväärset võimalust.

Miljardi dollari suurust Nvidia investeeringut plaanib Nokia kasutada 5G ja 6G tarkvara arendamise kiirendamiseks, investeerida tehisintellekti infrastruktuuri ja laiendada oma pilvelahendusi.

Foto: SIPA/Scanpix

Kauppalehti kirjutab Nvidia ja Nokia vahelise kokkuleppe kohta, et kuigi see on oluline samm Nokia jaoks, ei ole leping Nokia juhtkonna sõnul eksklusiivne ainult Nokiale. See tähendab, et Ericssonil on võimalus sarnaselt Nokiaga sõlmida leping Nvidiaga.