Ralli Helsingi börsil: Rocca al Mare omanikfirma aktsia kallines üle 30%

Kristiine keskuse tehing näitab nii turu paranemist kui ka Efteni kui vaieldamatult professionaalse turuosalise mõju ja rolli, ütles kinnisvaranõustamisfirma Colliers Internationali partner Margus Tinno.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.