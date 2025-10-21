OpenAI hakkab Google’iga mõõtu võtma brauseriturul

OpenAI sõlmis tehingu, mis võimaldab praegustel ja endistel töötajatel müüa ettevõtte aktsiaid umbes 6,6 miljardi dollari ulatuses. Tehingus kasutatud hinnanguline ettevõtte väärtus on 500 miljardit dollarit.
Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!