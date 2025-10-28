PayPal sõlmis OpenAI-ga lepingu

PayPal sõlmis lepingu OpenAI-ga, et integreerida oma digirahakott ChatGPT platvormi, võimaldades kasutajatel teha oste tehisintellekti tööriista kaudu, kirjutab CNBC. Lepingu kohaselt, mis sõlmiti möödunud nädalavahetusel, saavad alates järgmisest aastast nii PayPali kasutajad kui ka kaupmehed ChatGPT platvormiga ühenduda.
Oracle'i aktsia langes reedel üle 7% pärast seda, kui American Airlinesi regionaalne lennufirma Envoy Air kinnitas, et Oracle'i E-Business Suite'i rakendused olid viimastel päevadel seotud häkkerite sihipäraste väljapressimiskatsetega.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.