  • OMX Baltic−0,05%291,87
  • OMX Riga0,21%912,78
  • OMX Tallinn−0,15%1 893,81
  • OMX Vilnius0,2%1 263,9
  • S&P 5001,23%6 875,16
  • DOW 300,71%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,05%9 659,08
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,26
  28.10.25, 12:45

PayPal sõlmis OpenAI-ga lepingu

Maksevahendajana tuntud PayPal sõlmis tehisintellektifirma OpenAI-ga esimesena lepingu makselahenduse pakkumiseks ChatGPTs.
PayPali aktsia kerkis uudise peale eelturul 14%.
  • PayPali aktsia kerkis uudise peale eelturul 14%.
  • Foto: Zumapress.com/Scanpix
PayPal sõlmis lepingu OpenAI-ga, et integreerida oma digirahakott ChatGPT platvormi, võimaldades kasutajatel teha oste tehisintellekti tööriista kaudu, kirjutab CNBC. Lepingu kohaselt, mis sõlmiti möödunud nädalavahetusel, saavad alates järgmisest aastast nii PayPali kasutajad kui ka kaupmehed ChatGPT platvormiga ühenduda.
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Eesti Panga presidendiks pürgiv Margus Rink
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
Swedbank Eesti juht Olavi Lepp rääkis ka, miks on Eesti ettevõtluslaenud märgatavalt kallimad kui Põhjamaades.
Saated
  • 27.10.25, 13:02
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Andres Laisa sõnul neile Reformierakonna diktaat ei sobinud.
Saated
  • 27.10.25, 12:25
Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja
Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar
Imeliseks seitsmikuks tituleeritud ettevõtete seast lausa viis avaldavad alanud nädalal möödunud kvartali tulemusi.
Börsiuudised
  • 27.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
RKASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja tõdes, et riigifirma tööjõu voolavus oli mullu veidi suurem kui 2023. aastal, kuid töötingimuste parandamiseks on rakendatud erinevaid meetmeid.
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.
  • ST
Sisuturundus
  • 27.10.25, 11:17
Tööstuspargid pakuvad enamat kui ainult head asukohta
Eesti 200 liikme Tanel Teini sõnul on tema eesmärk saada rohkem raha spordi ja kultuuri jaoks. „Olen valmis selle eest seisma nii koalitsioonis, rahandusministeeriumis kui ka riigikogu suures saalis,“ ütles ta.
“Selle seaduse menetlus on pretsedenditu.” Eesti 200 surutud kasiinoeelnõu ähvardab kultuurkapitalilt võtta miljoneid
USA president Donald Trump ja Jaapani peaminister Sanae Takaichi saabusid eile Yokosukas asuvas USA mereväebaasis parkivale lennukikandjale USS George Washington. Trumpi Jaapani visiidi käigus arutatakse kaitsekoostööd, piirkondlikku julgeolekut ja strateegilist partnerlust Vaikse ookeani piirkonnas.
“See naine on võitja, me saime lähedasteks sõpradeks.” Uus Jaapani peaminister purustas klaaslae
Tema peaministriks saamine on Eesti ettevõtjatele hea uudis
Eesti Energia juhatus jätkab uuest aastast senise kuue liikme asemel neljaliikmelisena, mis tähendab, et kolme juhatuse liikme lepingud lõpevad selle aastaga.
Eesti Energia leidis uuele elektriärile juhi Enefit Greenist
Kontserni juhatusest lahkub kolm liiget
Eesti 200 liikme Tanel Teini sõnul on tema eesmärk saada rohkem raha spordi ja kultuuri jaoks. „Olen valmis selle eest seisma nii koalitsioonis, rahandusministeeriumis kui ka riigikogu suures saalis,“ ütles ta.
“Selle seaduse menetlus on pretsedenditu.” Eesti 200 surutud kasiinoeelnõu ähvardab kultuurkapitalilt võtta miljoneid
“Kui turgude hinnangul on Euroopa Keskpanga intressimäärade langustsükkel lõppenud, siis meie hinnangul langetatakse intressimäära veel korra järgmise aasta alguses,” kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Tõnu Mertsina: Euroopa Keskpank on ootel, aga Eesti majandus juba paraneb
LHV majandusanalüütik Triinu Tapver.
LHV analüütik rääkis, mida oodata suurfirmade tulemustest
Cathie Wood leiab, et suurte tehnoloogiaettevõtete kõrged hinnatasemed on pikemas perspektiivis põhjendatud, kuid see ei välista korrektsioone.
Tuntud fondijuht ootab tehisintellektiaktsiate korrektsiooni
Lukoili tankla USAs Philadelphias.
Venemaa kütusefirma hakkab välismaist vara müüma
PayPali aktsia kerkis uudise peale eelturul 14%.
PayPal sõlmis OpenAI-ga lepingu
Aktsia tõusis lendu
Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.
  • ST
Tööstuspargid pakuvad enamat kui ainult head asukohta
Suured USA tehnoloogiaaktsiad teatavad sel nädalal kvartalitulemused.
Hiiglaslikud aktsiate kõikumised viitavad Wall Streeti haprusele
AMD tegevjuht Lisa Su kirjeldas superarvuti nimega Lux kasutuselevõttu kui suurima ulatusega süsteemi kiireimat juurutust, mida ta on seni näinud.
USA ja AMD käivitasid miljardiprojekti superarvutite ehitamiseks
Tesla tegevjuht Elon Muski sõnul on uus pakett mõeldud tema ettevõttega sidumiseks ja motiveerimiseks.
Tesla esimees: Musk võib lahkuda, kui triljonipreemia tagasi lükatakse
MP Materialsi aktsia langes 9%.
Võimalik USA ja Hiina kaubanduslepe kukutas kaevandusaktsiaid
Morningstari analüütikud tõstsid hüppeliselt Google’i emafirma Alphabeti aktsia õiglast väärtust. Varasemalt peeti aktsia õiglaseks hinnaks 237 dollarit.
Analüütikud tõstsid miljarditehingu peale järsult Alphabeti hinnasihti
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga

