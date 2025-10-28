Tagasi 28.10.25, 12:45 PayPal sõlmis OpenAI-ga lepingu Maksevahendajana tuntud PayPal sõlmis tehisintellektifirma OpenAI-ga esimesena lepingu makselahenduse pakkumiseks ChatGPTs.

PayPali aktsia kerkis uudise peale eelturul 14%.

Foto: Zumapress.com/Scanpix

PayPal sõlmis lepingu OpenAI-ga, et integreerida oma digirahakott ChatGPT platvormi, võimaldades kasutajatel teha oste tehisintellekti tööriista kaudu, kirjutab CNBC. Lepingu kohaselt, mis sõlmiti möödunud nädalavahetusel, saavad alates järgmisest aastast nii PayPali kasutajad kui ka kaupmehed ChatGPT platvormiga ühenduda.