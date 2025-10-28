Microsoft saab uues OpenAI koostööleppes 27% suuruse osaluse
Microsoft ja OpenAI teatasid teisipäeval uuest kokkuleppest, mis võimaldab ChatGPT arendajal jätkata üleminekut kahjumlikust idufirmast kasumlikuks ning avaliku heaolu eesmärgil tegutsevaks ettevõtteks.
OpenAI restruktureerimise järel jääb tegevjuht Sam Altman ilma osaluseta.
Foto: Reuters/Scanpix
Uue struktuuri kohaselt omab Microsoft 27% suurust osalust OpenAI Group PBC-s, mille väärtuseks hinnatakse ligikaudu 135 miljardit dollarit. Samal ajal jääb OpenAI mittetulundusüksusele 130 miljardi dollari väärtuses osalus kasumit taotlevas üksuses, kirjutas Yahoo Finance. OpenAI tegevjuht Sam Altman jääb osaluseta.
