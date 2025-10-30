Alphabeti, Meta ja Microsofti tulemused: suurem müügitulu, kõrgemad kulud

Microsoft ja OpenAI teatasid teisipäeval uuest kokkuleppest, mis võimaldab ChatGPT arendajal jätkata üleminekut kahjumlikust idufirmast kasumlikuks ning avaliku heaolu eesmärgil tegutsevaks ettevõtteks.
Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Ettevõtte kasvades kasvavad ka IT-vajadused, mistõttu ühe inimese või juhi enda kompetentsist ei pruugi enam piisata. Millal on kasulik majasisese tiimi suurendamise asemel osta IT-juhtimise teenust hoopis sisse?