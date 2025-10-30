Novo Nordisk tegi 9 miljardi suuruse pakkumise ravimifirma ostmiseks
Taani ravimifirma Novo Nordisk on esitanud ootamatu, kuni 9 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumise, rasvumise ravile keskendunud biotehnoloogiaettevõtte Metsera ostmiseks. Tehinguga püüab Novo Nordisk nurjata konkurendi tehingut.
Diabeedi- ja kaalulangetusravimite Ozempicu ja Wegovy tootja pakub Metsera ühe aktsia eest 56,5 dollarit, mis annab ettevõttele koguväärtuseks 6,5 miljardit dollarit. Lisaks sisaldab pakkumine veel kuni 2,5 miljardit dollarit (21,25 dollarit aktsia kohta), kui Metsera saavutab teatud kliinilised ja regulatiivsed verstapostid, kirjutab Financial Times. Sellega püüab Novo Nordisk nurjata Pfizeri varasema tehingu.
