Hannes Kaadu: euroala jäetakse kapitaliturul kaitsemängija rolli

“Föderaalreserv on teel majandust otsesemalt toetava likviidsuspoliitika poole, samal ajal kui Euroopa Keskpank hoiab fookuse panganduse stabiilsusel ja jätkab bilansi kärpimist,” kirjutab OP Panga Eesti maajuht Hannes Kaadu.
USA ja euroala keskpangad tegid sel nädalal taas otsuseid – Föderaalreserv alandas oodatult oma intressimäära, Euroopa Keskpank jättis muutmata. Intressimäärade ümber läks käima möll, millest jõudis juba kirjutada ka Investor Toomas.
USA ja euroala keskpangad tegid sel nädalal oma järjekordsed otsused. Turud on juba jõudnud reageerida. Kas ja kui olulised on need uudised aga investori jaoks — eriti kui tõsiste varade käitumine viitab sellele, et intressimäärad ei mõjuta neid enam kuigivõrd?
Intressimäärad ei hoia Euroopa majanduse taastumist tagasi ega anna hinnatõusule lisahoogu, aga Hiina käitumine põhjustab tarneahelates otseseid tõrkeid ja tõstab kriitiliste kaupade hindu, kirjutab Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller Eesti Panga blogis.
Oktoobris rivistas investor Toomas oma portfelliosalised ja arvutas välja nende portfellisoleku aastase tootluse. Tulemused olid kainestavalt rahutukstegevad ning portfelli puhastamist alustaski börsitiim otsesaates.
